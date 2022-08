Kermit la grenouille et le Licker de Resident Evil 2 se faufilent dans Spider-Man de Marvel grâce aux mods les plus amusants

Lorsque Sony a annoncé que Marvel’s Spider-Man, l’une des exclusivités les plus populaires de PlayStation, arrivait sur PC, deux choses sont devenues claires. La première est qu’il y avait des millions d’utilisateurs qui attendaient son lancement comme de l’eau en mai. L’autre est que les moddeurs allaient bientôt faire leur truc, et leur façon d’ajouter du contenu et de modifier l’expérience dans le titre Insomniac Games n’a laissé personne indifférent.

Vous souvenez-vous de Kermit la grenouille ? Le personnage charismatique connu sous le nom de Kermit the Frog en France, créé par l’américain Jim Hemson en 1995, remplace Peter Parker dans le jeu grâce au mod Tango Teds (disponible en téléchargement sur Nexus Mods). Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sombre, vous préférerez peut-être voir comment le terrifiant Licker, l’une des créatures les plus meurtrières conçues par Umbrella, que nous avons rencontré pour la première fois dans Resident Evil 2, escalade les gratte-ciel.

Marvel’s Spider-Man Remastered disponible sur PC, qu’en est-il du portage ?

Le jeu d’Insomniac a été un énorme succès sur PlayStation, et maintenant vous pouvez également en profiter sur PC. Et en bref, vous ne devriez pas vous soucier de ses performances techniques. Dans notre analyse, nous disions il y a quelques semaines que « grâce à ses nouveaux visuels et à tout le contenu des versions précédentes, il s’agit de la version définitive de Marvel’s Spider-Man. Non seulement cela, mais la version PC n’a pratiquement aucun problème et les quelques bugs gênants que nous avons vus avant sa sortie (notamment la synchronisation audio) ont déjà été corrigés. Si vous préférez, vous pouvez également voir une comparaison graphique avec les versions PS5 et PS4.

Marvel’s Spider-Man 2 Cibles 2023

C’est la fenêtre de lancement fixée par les responsables pour qu’elle arrive sur PS5, et bien que nous n’en sachions pratiquement rien, il est officiel qu’elle sera beaucoup plus sombre que le premier opus, au point que Bill Rosemann, vice-président de Marvel Jeux, à comparer à Star Wars 2 : L’Empire contre-attaque.

