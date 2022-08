Goku vs Superman : l’acteur qui double le Saiyan révèle qui gagnerait au combat

L’éternelle question parmi les personnages de fiction les plus puissants. Qui gagnerait? Et malgré le fait que les comparaisons soient odieuses, tout fan de BD, de jeux vidéo, de films ou de séries se sera demandé qui gagnerait dans un combat entre ses personnages préférés. Cette même question est parvenue aux oreilles de l’acteur de doublage de Goku dans sa version anglophone à l’occasion de la promotion du nouveau film de la saga, Dragon Ball Super : Super Hero, en donnant en exemple, sûrement, les deux personnages les plus connus.puissant qu’on imagine : « Qui gagnerait dans un combat entre Superman et Goku ? ».

Superman contre Goku : qui gagnerait ?

C’est ainsi que le média IGN le reprend après avoir interrogé le doubleur Sean Schemmel sur une confrontation ouverte entre les deux personnages, le super-héros de DC Comics, Superman, ou le protagoniste de Dragon Ball, Goku, faisant pencher la balance en faveur du Saiyan : » La réponse courte oui. Et la réponse longue est oui, car Goku est un dieu. Il y a deux scénarios où cela pourrait arriver : si la Terre n’est pas en danger, Goku demanderait à Superman de se rapprocher du soleil pour se recharger complètement, puis il le combattrait », explique Schemmel.

« Mais si la Terre était en danger, alors je le combattrais aussi longtemps que je le pourrais et ensuite, si je n’avais pas beaucoup de succès, je transporterais Superman sur une planète sans soleil jaune, après quoi il perdrait ses pouvoirs et Goku gagnerait. » Le doubleur de Goku. Quoi qu’il en soit, et étant une fiction, le résultat pourrait être n’importe qui. Le grand Stan Lee a déjà répondu il y a longtemps à l’éternelle question de savoir qui gagnerait dans les combats entre différents personnages : « Celui que l’écrivain voulait gagnerait ».

Récemment, l’acteur Ian McKellen a répondu à la même question pour ses deux personnages les plus emblématiques du grand écran : Gandalf contre Magneto.

Source | IGN