Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (29 août – 4 septembre) : Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Spy x Family…

Une semaine de plus, il est temps de passer en revue toutes les actualités hebdomadaires concernant le monde du manga et de l’anime. Avec Dragon Ball Super en pause indéfinie et One Piece en pause (peut-être pour surmonter la fin décevante de Wano), il est temps de tourner la page avec Chainsaw Man, Jujustu Kaisen, My Hero Academia et d’autres grands noms du genre shonen. Allons-y avec une liste rapide de tous les chapitres de manga et épisodes d’anime qui arriveront bientôt sur Manga Plus et Crunchyroll.

Black Clover chapitre 335

Chapitre 335 du manga Black Clover

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 septembre à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 103

Chapitre 103 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 30 août à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 71

Chapitre 71 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 29 août à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 196

Chapitre 196 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 septembre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 18 de la toxine du mariage

Chapitre 18 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 30 août à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 364

Chapitre 364 du manga My Hero Academia

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 septembre à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 67-2

Spy x Famille manga chapitre 67-2

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 4 septembre à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 21

Boruto : Naruto Next Generations épisode 265

Boruto Épisode 265

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 4 septembre à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 22

Kingdom anime saison 4 épisode 22

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sortira le dimanche 4 septembre au Japon.

One Piece épisode 1032