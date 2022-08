PlayStation Studios agrandit la famille : Sony annonce le rachat de Savage Game Studios

Sony poursuit son plan d’expansion et compte un nouveau studio dans ses rangs : Savage Game Studios, une équipe en charge du développement de jeux mobiles, un marché que l’entreprise a longtemps dit vouloir continuer à explorer. À travers le blog officiel PlayStation, le directeur des études de la société japonaise Hermen Hulst a accueilli le nouveau membre de ses rangs, « une équipe de créatifs très talentueux avec de nombreuses années d’expérience dans la création de certains des jeux mobiles les plus populaires.

Hulst ajoute que le studio « a été fondé il y a quelques années dans le but d’explorer sans crainte de nouvelles idées. Nous partageons leur ambition incessante d’innover, associée à une volonté continue d’élargir notre audience et de proposer PlayStation à davantage de personnes, ce qui en fait le choix idéal pour nous rejoindre. »

Mobile oui, mais sans compromettre la PS5

Les efforts de Sony pour plaire à des publics variés et explorer plusieurs marchés amènent souvent les utilisateurs à ressentir une certaine inquiétude, se demandant si les plans pour s’attaquer à un domaine peuvent conduire à en négliger un autre. Sony assure que ce ne sera pas le cas: « l’effort au-delà de la PS5 ne diminue en rien notre engagement envers la communauté PlayStation, ni notre passion de continuer à créer des expériences narratives incroyables pour un seul joueur », déclare Hulst, en plus de rappeler certains des les titres qui arriveront dans le futur tels que God of War : Ragnarok, Horizon : Call of the Mountain, entre autres.

Hausse du prix de la PS5, nouvelle version de la manette et PS VR2 à l’horizon

Au-delà de ses prochaines sorties de jeux vidéo, PlayStation nous a laissé plusieurs nouvelles importantes ces derniers jours. La plus commentée, sans aucun doute, est l’augmentation du prix de la PS5, une console qui recevra une nouvelle manette baptisée DualSense Edge, personnalisable et performante. De plus, la société continuera d’intensifier ses efforts pour établir la réalité virtuelle sur la console ; PS VR2 a déjà une fenêtre de lancement.

Source | Blog officiel PlayStation