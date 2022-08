Remake de Silent Hill 2 avec Unreal Engine 5 ? C’est le projet d’un fan que beaucoup aimeraient voir se réaliser

On commence la semaine avec une de ces créations de fans que vous aimez tant. Et cette fois, c’est très accrocheur car il se concentre sur l’un des jeux d’horreur les plus appréciés de tous les temps : Silent Hill 2. Le titre de Konami a été refait avec Unreal Engine 5 par un utilisateur de YouTube nommé Silent, qui nous montre ce que le jeu ressemblerait à des graphismes mis à jour, mais sans perdre son identité.

Dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez voir ce moment que nous oublierons à peine, avec James Sunderland quittant les toilettes publiques et entrant dans les rues de Silent Hill pour la première fois. De plus, son créateur partage et explique comment ses procédés ont été pour donner naissance à cette nouvelle et ambitieuse version du classique de 2001.

Où et comment jouer à la saga Silent Hill en 2022 ?

Il existe plusieurs réponses à cette question, et la chose la plus importante à savoir est qu’il n’est pas possible de jouer tous les épisodes sur une seule plateforme. En fait, il en faut plusieurs pour profiter pleinement de la franchise. Ci-dessous, nous listons tous les jeux Silent Hill ainsi que la meilleure option pour y jouer.

Silent Hill – L’origine de la saga était exclusive à PSX. Plus tard, il est venu au format numérique sur PSP, PS Vita et PS3. Il n’a pas eu de remasterisation ni de réédition.

Silent Hill 2 – L’option la plus simple est la Silent Hill HD Collection, sortie sur PS3 et Xbox 360. Elle est rétrocompatible avec Xbox One et Xbox Series X|S et était également sur PlayStation Now, mais a été retirée du catalogue jusqu’à nouvel ordre. . Il est également disponible sur PC, bien qu’il nécessite certains paramètres et mods pour fonctionner parfaitement.

Silent Hill 3 – Comme le deuxième volet, l’option la plus simple consiste à utiliser la collection Silent Hill HD.

Silent Hill 4 : The Room – PS2, Xbox et PC. Il est venu sur ces plates-formes et si vous voulez y jouer, vous devrez le faire sur l’une d’entre elles.

Silent Hill Origins – Uniquement jouable sur PS2 et PSP.

Silent Hill : Shattered Memories – Nintendo Wii, PS2 et PSP sont les seules plates-formes où vous pouvez profiter d’une aventure unique en son genre.

Silent Hill Homecoming – PC (Steam), PS3 et Xbox 360 (ou modèles ultérieurs grâce à la rétrocompatibilité) sont vos seules options pour y jouer.

Silent Hill Downpour – Il est sorti sur PS3 et Xbox 360. Il est rétrocompatible sur Xbox One et Xbox Series X, mais uniquement si vous avez le disque d’origine, car il a été supprimé des marchés numériques.

Présent et futur de la saga

La question que se posent de nombreux joueurs : reverra-t-on un nouvel opus ? Malheureusement, personne n’est en mesure d’y répondre, pas même les sociétés impliquées qui possèdent la licence. La seule chose que nous savons, c’est qu’en mai dernier, certaines images présumées d’un nouveau Silent Hill ont été divulguées, mais elles ont été supprimées pour violation du droit d’auteur.

