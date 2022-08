La Saison Lumière de Pokémon GO a une date de sortie : à quoi peut-on s’attendre ?

Par le biais de Twitter, Niantic a surpris en annonçant la Pokémon GO Season of Light, qui débutera de manière imminente : jeudi prochain, le 1er septembre. « L’univers est prêt à vous montrer quelque chose de nouveau, cherchez une lampe de poche, des baskets » dit la devise partagée par les responsables du jeu. La saison sera en vigueur durant les mois de septembre, octobre et novembre, au moins (se termine en décembre, non précisé).

La brève bande-annonce que nous vous laissons ci-dessous ne confirme rien ni ne montre de nouveaux Pokémon, mais le nom de la saison et le thème qui entoure la vidéo font clairement référence au cosmique. On voit une éclipse lunaire, l’espace et une silhouette se former en constellation, bien qu’il soit difficile d’identifier s’il s’agit d’un Pokémon ou non. La Lune est également enveloppée d’une étrange structure qui borde son contour et les références nous font penser à Pokémon Soleil et Lune. Très bientôt nous laisserons des doutes.

L’avenir de Pokémon place de France sur la carte

2022 est une année très spéciale pour les amoureux de la saga Game Freak pour une raison simple : ce sera une année au cours de laquelle nous ferons l’expérience d’une nouvelle génération d’épisodes principaux. Les Pokémon Scarlet et Purple sortent exclusivement sur Nintendo Switch le 18 novembre et l’une des principales attractions de notre pays est que la région de Paldea est basée sur de France.

Une autre des grandes nouveautés qui caractérisent la nouvelle itération de la saga est le mode multijoueur, plus ambitieux et protagoniste que jamais (dans ce lien, nous passons en revue toutes ses clés). De son côté, la teracristallisation n’est pas en reste : il s’agit d’une nouvelle méthode de transformation qui permet à un Pokémon d’adopter le type d’un autre complètement différent, chose qui donnera beaucoup de jeu sur la scène compétitive en raison des mille et une possibilités qu’il offrira aux entraîneurs.

Source | Pokémon GO dans Twitter