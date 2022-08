Hogwarts Legacy confirme la taille du téléchargement et les exigences de jeu sur PC

Après avoir annoncé son report et confirmé sa nouvelle date de sortie (10 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch), le très attendu Hogwarts Legacy a mis à jour son onglet Steam pour faire la lumière sur divers aspects que nous aimons généralement connaître afin de recevoir un nouveau jeu.

La première chose qui ressort est la taille du téléchargement : rien de plus et rien de moins que 85 Go sur PC, donc le nombre sur la console se veut similaire. Quelque chose de logique étant donné que nous sommes confrontés à un RPG en monde ouvert avec une section graphique importante, comme nous l’avons vu dans les dernières bandes-annonces. De plus, nous connaissons déjà les exigences minimales et recommandées pour jouer sur un ordinateur.

Howgarts Legacy : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core I5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

Mémoire vive : 8 Go

Stockage sur disque dur : 85 Go

Version DirectX : 12

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core I7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

Mémoire vive : 16 Go

Stockage sur disque dur : 85 Go

Version DirectX : 12

Les consoles PlayStation auront une mission exclusive

Grâce à la page du jeu sur le PlayStation Store, nous avons pu apprendre que la PS5 et la PS4 incluent une mission exclusive inédite pour les deux consoles Sony. Il sera disponible dans toutes les éditions (Standard et Digital Deluxe) et aucun détail à ce sujet n’a encore été partagé. Après avoir jeté un coup d’œil dans d’autres stores, nous avons pu confirmer qu’il n’y a aucune mention de cette quête sur les consoles Xbox ou la version PC.

Source | Héritage de Poudlard