Le nouveau manuel d’utilisation de Steam Deck confirme qu’il y aura de nouveaux modèles à l’avenir

Steam Deck, l’ordinateur de Valve sous forme de console portable, n’est sur le marché que depuis quelques mois. Entre les listes d’attente et les unités limitées, peu d’utilisateurs ont pu en obtenir une, bien que tout indique qu’ils auront plusieurs opportunités à l’avenir. Selon le portail Gaming of Linux, le nouveau manuel d’utilisation numérique que nous pouvons trouver sur Steam indique clairement que l’entreprise a des plans pour que la famille grandisse et que de nouveaux modèles de console arrivent.

Vous pouvez le lire en entier sur ce lien vers sa page Steam et trouver de nombreuses informations sur la machine, son fonctionnement et tout ce que vous devez savoir. Bien que la chose la plus intéressante réside dans l’extrait suivant : « À l’avenir, Valve suivra le produit avec des itérations et des améliorations matérielles et logicielles et apportera de nouvelles versions de Steam Deck sur le marché. » La console est également appelée « une gamme de produits multigénérationnelle ».

3 mois avec Steam Deck, comment a été notre expérience ?

La machine de Valve est un système en constante évolution. Le catalogue de jeux vérifiés qui fonctionnent parfaitement dessus ne cesse de s’étoffer et ses créateurs mettent régulièrement en place des mises à jour (la dernière a réduit le bruit du système de ventilation). Dans cette maison, Salva Fernàndez l’a expérimenté ces derniers mois et son expérience a été bonne, à part quelques problèmes techniques qui l’ont obligé à contacter le service technique.

Ses conclusions après ce long contact étaient les suivantes : « Steam Deck me semble être un tournant. One Piece très puissante, avec un PC à l’intérieur mais une âme d’ordinateur portable capable de transformer nos rêves de jeux haut de gamme en voyage, émulation et simplicité de gestion tout en un. Je ne doute pas que des consoles mieux optimisées viendront, un Deck 2 qui améliorera toutes ses faiblesses et des prix plus compétitifs, mais c’est la console PC qui a le mieux su équilibrer puissance et convivialité (et j’ai payé plusieurs Kicksarters qui sont beaucoup plus chers que celui-ci) car nous le recherchions depuis des années : un ordinateur portable puissant comme console de bureau ».

Source | Jeu de Linux ; via VCG