Les créateurs de Shadow Hearts et Wild Arms annoncent deux nouveaux JRPG : premières images et détails

Quand on parle de JRPG, des noms propres comme Final Fantasy, Tales of, Dragon Quest ou Xenoblade viennent automatiquement au premier plan, parmi d’autres grandes franchises du genre. Pour cette raison, il est parfois injuste – bien que logique – d’oublier beaucoup de ceux qui nous ont un jour laissé de grands jeux. Vous souvenez-vous des armes sauvages et des cœurs de l’ombre ? Eh bien, nous avons une excellente nouvelle pour vos fans : les créateurs des deux titres prévoient de publier un successeur spirituel pour chacun.

Wild Bunch Productions (anciens développeurs de Wild Arms) et Yukikaze (Shadow Hearts) ont respectivement annoncé Armed Fantasia: To the End of the Widerness et Penny Blood. Les deux sont des JRPG, et les deux rappellent clairement les œuvres dont ils s’inspirent. Les deux sociétés se sont associées pour organiser une double campagne de financement via KickStarter, et en une heure, il y a déjà plus de 6 000 utilisateurs enregistrés qui attendent d’être informés de la date exacte de début (29 août). Vous pouvez la suivre sur ce lien.

Armed Fantasia: To the End of the Widerness, successeur de Wild Arms

Westernpunk, c’est le mot avec lequel les créateurs définissent le monde au bord de l’effondrement dans lequel la guerre semble sans fin. Nous nous mettrons dans le skin d’un groupe de Pathfinders capables d’utiliser la technologie ARM (Aether Reaction Maximizer). Dans le synopsis du jeu, il est fait référence à « un monde immense que les joueurs peuvent explorer à pied, dans des véhicules terrestres, maritimes et aériens, et dans lequel ils doivent résoudre des énigmes et affronter toutes sortes d’obstacles ». Le système de combat est basé sur des virages rapides, grâce au système Cross Order Tactics, où la vitesse prime pour enchaîner les actions.

Penny Blood, successeur de Shadow Hearts

Un voyage à travers plusieurs continents se déroulant dans les années 1920, avec un thème d’horreur gothique et une histoire qui tourne autour du détective Mathew Farrell, un spécialiste de la chasse aux monstres dont la mission est d’enquêter sur un événement étrange dans un hôpital psychiatrique abandonné. C’est un JRPG traditionnel avec des combats au tour par tour. Matsuzo Machida, concepteur principal du titre, a demandé « s’il vous plaît » à la communauté de répondre et de soutenir le projet, car « les chances de créer un autre jeu comme celui-ci sont très minces ».

L’objectif de la campagne KickStarter est de 750 000 $ pour financer les deux titres. D’un autre côté, si vous voulez découvrir — ou apprécier à nouveau — l’original Wild Arms, sachez que le jeu est inclus dans PS Plus Extra et Premium, dans la section des classiques PSX et a des textes en espagnol.

Source | Kickstarter ; via le site RPG.