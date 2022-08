Le DualSense Edge, la nouvelle version de la manette PS5, détaille toutes ses fonctions et accessoires inclus

Lors de la Gamescom 2022, PlayStation a présenté il y a quelques jours une nouvelle version de la manette PS5 spécialement conçue pour le gaming compétitif. Le DualSense Edge est un contrôleur hautes performances entièrement personnalisable avec des bâtons arrière, des remplacements et toutes sortes de fonctions qui ne sont pas disponibles dans la version normale qui inclut la console.

Le contrôleur comprend un boîtier pour le connecteur du câble USB Type-C, qui vous permet de bloquer le port pour éviter qu’il ne soit déconnecté au milieu d’une situation compromettante, en raison d’une mauvaise posture ou d’un mouvement inattendu. Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur la nouvelle version du contrôleur, ainsi que tous les accessoires inclus dans la boîte.

Profils de joueurs personnalisés

L’une des principales caractéristiques du DualSense Edge est la possibilité de configurer un profil en détail et de l’enregistrer afin que nous puissions l’utiliser quand nous en avons besoin. Les boutons sont réassignables et on peut régler la zone morte et la sensibilité des sticks, la course des gâchettes et l’intensité de la vibration. Il est également possible de baisser ou d’augmenter le volume audio pour les jeux en ligne et le chat vocal. Une fois que tout est configuré au goût, le bouton de fonction nous permet d’appliquer ledit profil ou d’en sélectionner un autre précédemment enregistré.

Tout inclus dans le boîtier DualSense Edge

La télécommande sera livrée dans un étui exclusif avec une connexion USB qui nous permet de charger la télécommande même lorsqu’elle est stockée. Le paquet apporte avec lui les différents extras et pièces de rechange.

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB de type C tressé

Boîtier de connecteur USB

2 capuchons de bâton réguliers

2 capuchons de bâton à dôme bas

2 capuchons de bâton à dôme moyen

2 capuchons collés à dôme haut

2 leviers arrière

Aucun détail sur la capacité de la batterie, le prix ou la date de sortie n’a été partagé pour le moment.

Le prix de la PS5 augmente : quand coûte-t-elle désormais en France ?

Sony Interactive Entertainment a surpris tout le monde cette semaine en annonçant que la PS5 allait monter en prix sur ses deux modèles (numérique et avec liseuse). L’augmentation est de 50 euros, donc maintenant le modèle numérique coûte 449 euros et le modèle avec un lecteur coûte 549 euros. Dans ce lien, vous pouvez consulter tous les pays où il a augmenté. Quelques heures après la nouvelle, Microsoft et Nintendo ont déjà statué sur une hypothétique augmentation du prix de la Xbox Series X | S et de la Nintendo Switch, respectivement.

Source | Blog officiel PlayStation