Si vous n’avez pas encore joué à Monkey Island, vous n’avez plus d’excuse : toute la saga pour un peu plus de 4 euros. Aujourd’hui seulement !

La sortie de Return of Monkey Island sera un jour très spécial pour de nombreux joueurs. Tu sais pourquoi? Car c’est le retour d’une des sagas les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Et ce pour une seule raison : la série d’aventures de Guybrush Threepwood que nous avons eu la chance de vivre dans les années 90 grâce à Ron Gilbert.

Que vous le connaissiez ou que vous aimiez les aventures graphiques d’une vie, il est fort probable que vous soyez intéressé par le nouvel opus, et cela en fait un moment fantastique pour en profiter à nouveau ou pour le découvrir pour la première fois. une fois – depuis les origines de la franchise sur PC ou Steam Deck. De plus, il n’y a pas d’excuses, puisque vous pouvez le faire pour seulement 4 euros et quelques centimes.

La saga Monkey Island fait sauter la baraque sur PC (Steam)

La chose la plus importante que vous devez savoir est que vous n’avez que quelques heures pour vous en procurer, car les offres ne seront actives que jusqu’à 19h00 (heure de la France) cet après-midi. La deuxième chose est que vous pouvez choisir d’acheter les jeux manquants pour un peu plus de 1 € ou d’acheter la saga entière pour un peu plus de 4 €. Ci-dessous nous vous proposons tous les prix et tous les liens vers la boutique.

The Secret of Monkey Island Special Edition pour 1,63 euros (80% de réduction)

Monkey Island 2 Special Edition : LeChuck’s Revenge pour 1,63 € (80 % de réduction)

The Curse of Monkey Island pour 1,13 euros (80% de réduction)

Évadez-vous de Monkey Island pour 1,13 euros (80% de réduction)

Collection île aux singes | Comprend tous les jeux pour 4,14 € (85 % de réduction ; 1,38 € d’économie)

Ron Gilbert a « menti » sur le prix de ses nouvelles aventures

En plus de son héritage, Gilbert est connu pour son sens de l’humour incomparable, quelque chose qu’il capture généralement dans ses œuvres. Vous souvenez-vous de sa phrase célèbre qui disait que « ne payez pas plus de 20 dollars pour un jeu vidéo » ? Eh bien, il s’avère que Return of Monkey Island coûtera 2,99 euros de plus ! Comment pourrait-il en être autrement, les utilisateurs lui ont rappelé ses paroles et sa réponse ne déçoit pas : « c’est un prix ajusté à l’inflation », a-t-il déclaré via Twitter. Le jeu arrivera sur PC et consoles le 19 septembre.

Source | Monkey Island Collection sur Steam