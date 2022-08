Impressions bêta de Steelrising : une grande soulslike en vue

Les années continueront de passer et nous n’arrêterons pas de voir de nouveaux titres du genre soulslike. Rien ne peut arrêter le phénomène que de plus en plus de développeurs rejoignent chaque jour. Et cette fois, c’est au tour des Spiders, créateurs de MARS : War Logs, Thecnomancer et Greedfall, entre autres. Il porte le nom de Steelrising et arrive le 8 septembre sur PC et consoles, et ceux qui l’ont réservé peuvent accéder à une bêta fermée pendant ces jours.

Paris, année 1789. Marie-Antoinette recherche désespérément le roi Louis XVI, dont le parent est inconnu. Quelque chose de terrible se passe dans les rues de la ville ; il y a des soldats morts partout et des créatures robotiques errent librement autour du château de Versailles. La mise en scène promet, non ? Nous avons testé les premières barres du jeu. Voulez-vous savoir ce que nous pensions?

Un cadre unique en son genre

Une version alternative et fantastique de la Révolution française dans laquelle Paris s’embrase ? Un décor historique avec des références à des événements réels, mais avec une armée d’automates au service de Louis XVI et de Marie-Antoinette d’Autriche ? Dans Spiders, ils ont été très ambitieux ; S’il y a bien quelque chose dont parlera Steelrising, c’est sans aucun doute son thème et la vision de l’étude face à un tel contexte historique.

La Ville Lumière a été recréée dans la mesure du possible, avec des lieux et des monuments emblématiques et reconnaissables, et bien qu’il soit encore tôt et que nous n’ayons pas pu tester suffisamment pour parler d’exploration, dans ce premier contact nous avons vu des chemins alternatifs , des trésors cachés dans des zones facultatives et des zones occasionnelles inaccessibles, mais qui semblent plutôt belles de loin. Le level design promet.

C’est comme Dark Souls, mais ce n’est pas Dark Souls

et, il est vrai que le titre prend la formule et l’exécute avec un haut niveau de fidélité, mais à partir de là, il s’attache à lui donner sa propre personnalité. Des feux de joie ? Ici, on les appelle Vestales. Et quand vous mourez, vous perdez les « âmes » et vous devez les récupérer en revenant à la position. Tout y est, plus ou moins et comme la grande majorité des jeux qui s’inspirent de la saga From Software (The Surge, Lords of the Fallen, Nioh…).

Cependant, le cadre incomparable de Paris, la thématique robotique basée sur une histoire alternative des événements historiques et ses propres mécaniques telles que la réfrigération (la consommation d’énergie est très élevée), la verticalité lors de l’exploration en sautant et en grimpant ou l’importance des armes à feu donnent lieu à une avec identité, qui n’a pas toujours besoin d’évoquer les souvenirs que nous avons tous de notre voyage à Lordran.

Le système de combat, diversifié et équilibré

Au début du jeu, nous pouvons choisir entre plusieurs classes, une décision très importante car, contrairement aux autres soulslikes, la manière de combattre est très différente selon celle choisie. Par exemple, l’alchimiste frappe légèrement, mais base son combat sur des maux comme le gel, tandis que le garde du corps n’est pas très agile, mais est capable de lancer des attaques très puissantes et de résister à celles de l’adversaire.

L’une des choses qui nous a le plus plu, c’est l’utilisation des armes à feu, qui change complètement la façon de s’engager dans chaque duel. Dans notre premier jeu, nous avons trouvé un revolver très efficace, capable d’abattre les ennemis avec 3-4 coups et même de les paralyser avec sa capacité spéciale. Cependant, les munitions sont rares et les balles ont tendance à être une chute relativement fréquente, bien que nous n’en ayons pas trouvé en grande quantité. La combinaison des deux styles promet un système varié dans lequel il faudra bien doser chaque mouvement.

Un jeu raffiné, dans lequel les choses fonctionnent bien

C’est l’un des reproches habituels qui pèsent sur de nombreux soulslikes ou projets inspirés du travail d’Hidetaka Miyazaki : hit box, contrôle, interface… Des détails que l’on ne peut ignorer, puisqu’ils affectent directement l’expérience aux commandes et la qualité d’utilisation. de la vie. Ce sentiment amer d’être « une mauvaise copie » n’est pas présent dans Steelrising, du moins lors des premières mesures.

S’il est vrai que la bêta ne brille pas justement par ses performances techniques et qu’il faudra attendre la version finale pour en juger, tout le reste nous a agréablement surpris : les menus sont très conviviaux, la sensation de frappe, de déplacement et esquiver les attaques ennemies est vraiment gratifiant et malgré sa difficulté, le titre fait sa part pour nous mettre à l’aise grâce à une porte d’entrée des plus agréables.

Le 8 septembre, nous pourrons confirmer les sentiments positifs que la bêta de Steelrising nous a laissés. Il viendra sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.