Quelles opportunités les fonctionnalités multijoueurs de Pokémon Scarlet et Purple offrent-elles ?

Pokémon Scarlet et Purple auront une forte présence dans l’environnement multijoueur. Au-delà des fonctions coopératives à travers Paldea, vous pourrez affronter ou vous associer à d’autres formateurs à travers le réseau selon l’expérience que vous souhaitez avoir. Nous passons en revue les informations officielles et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans cet aspect de la neuvième génération.

Face à face, où que vous soyez

L’affrontement entre de vrais entraîneurs de Pokémon sera une partie pertinente de l’offre de Pokémon Scarlet et Purple. Les matchs classiques seront divisés en deux formats : amical et classé. Le premier vous permettra de constituer votre équipe sans restriction. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier des résultats : rien de ce qui se passe ne sera sauvé, pour le meilleur ou pour le pire.

Les batailles de qualification suivront la ligne connue dans Pokémon Sword and Shield. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, ils sont la ligne de bataille qui mesure votre rang en fonction de vos performances dans les matchs. Ce rang auquel nous avons fait allusion détermine vos compétences et vos appariements : dans ce mode, vous jouerez toujours contre des rivaux de votre même niveau.

Outre les deux types de batailles en solo, vous trouverez des tournois, un système de classement à tour de rôle entièrement intégré à Pokémon Scarlet et Pokémon Purple. Les Tournois Officiels seront régis par les règles définies par Game Freak ; Vous pouvez choisir entre plusieurs qui correspondent à ce que vous recherchez. Si vous préférez faire la fête avec vos amis, vous aurez la possibilité de créer ou de rejoindre des tournois amicaux. Dans ce cas, les règles sont de la responsabilité du joueur hôte.

Enfin, les équipes de prêt apparaissent, une fonction pour profiter des équipes formées par la communauté en saisissant un code d’identification. Il n’a pas transpiré si cela se traduit par la possibilité de mener des combats personnalisés, ou si au contraire ces équipes peuvent passer en Combats Amis. Ce qui est clair, c’est que cette fonction donnera du jeu aux combinaisons entre Pokémon, notamment avec l’arrivée de la Teracristallisation.

Tous ces modes de jeu font partie de la Battle Arena, qui nécessite un abonnement actif à Nintendo Switch Online sur votre profil. Bien sûr, les utilisateurs de Pokémon Sword and Shield ne pourront pas se battre avec ceux qui sont dans Pokémon Scarlet et Purple.

En dehors du stade de combat : comment nous connectons-nous avec les autres joueurs ?

Grâce à Paldea, vous trouverez des opportunités d’affronter de puissants Pokémon avec d’autres utilisateurs ou seul. On parle de tera-raids, qui prennent la place des raids vus dans Pokémon Sword and Shield, uniquement face à un Pokémon qui déploie son teratype.

Vous pourrez participer à un tera-raid si vous trouvez les cristaux colorés disséminés dans toute la région. La couleur de chacun déterminera le teratype que le personnage principal Pokémon de l’événement utilisera. Vous saurez que vous en faites face à l’intensité avec laquelle ils s’illuminent à distance.

Si vous choisissez la recherche de groupes multijoueurs, vous aurez deux options. Le premier vous propose de rejoindre une téraincursion spécifique en saisissant un code à quatre chiffres, idéal pour rejoindre des amis. À l’inverse, les entraîneurs peuvent émettre des demandes d’adhésion pour former des équipes entre étrangers. Si vous décidez de jouer avec d’autres, vous aurez également besoin d’un abonnement à Nintendo Switch Online.

Les possibilités au sein d’un teraraid vont au-delà de la bataille entre Pokémon. Au lieu de faire un mouvement, vous pouvez choisir d’encourager votre équipe avec l’un des trois cris disponibles : soigner, augmenter l’attaque et l’attaque spéciale, ou renforcer la défense et la défense spéciale. Ces buffs pourront faire pencher la balance de notre côté.

En dehors de ces moments de combat, vous pouvez toujours échanger des Pokémon avec d’autres joueurs. Les options classiques Connection Exchange et Magic Exchange vous permettent de vous connecter avec des amis ou d’autres utilisateurs de la communauté afin de compléter le Pokédex. Si vous cliquez sur ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le mode coopératif, une partie de votre voyage à travers Paldea.

N’oubliez pas que Pokémon Scarlet et Purple devraient être lancés le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch.

