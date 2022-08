Le logiciel anti-piratage DRM Denuvo arrive sur Nintendo Switch

On sait que Nintendo est intransigeant jusqu’à l’absurde lorsqu’il s’agit de protéger ses IP. Et nous le disons clairement parce qu’il ne vous importe pas de démolir les pages qui distribuent votre précieux logiciel en profitant, comme des hommages émotionnels et pleins d’abnégation soulevés à partir de rien avec beaucoup d’amour par vos propres fans. Nous sommes d’accord avec le premier, mais pas du tout avec le second.

Switch protège ses murs numériques

Le piratage a toujours été un fléau pour l’industrie culturelle. Cinématographiques, littéraires, musicaux… Les jeux vidéo ne font pas exception, et Nintendo, avec son importance imposante dans l’industrie, en a toujours été la victime et la cible.

Denuvo est un logiciel populaire utilisé pour lutter contre les téléchargements illégaux de jeux PC sur Internet. Eh bien, il a été rendu public qu’il viendra sur Switch avec le même objectif. Les nouvelles devraient être positives, après tout, elles sont favorables à l’industrie et au consommateur. Le fait est que les effets secondaires de l’application des DRM sont connus, c’est-à-dire de mauvaises performances des jeux qui, dans le cas du PC, se sont traduites par des problèmes pour les utilisateurs qui avaient légalement acheté le jeu. Évidemment, cela nous semble intolérable. L’entreprise se doit à l’utilisateur car elle a sa raison d’être en elle. Vous ne pouvez pas le trahir, le questionner, compliquer sa jouissance de votre produit.

Chez MeristStation, nous avons l’étrange conviction que les gens doivent être payés pour leur travail. Le piratage profite aux « intelligents », aux mafieux, aux escrocs, laissant le créateur sans défense et sans voir un euro pour son travail acharné. A partir de là, nous ne critiquons pas la décision de Nintendo de renforcer ses frontières, nous sommes aliénés en cela. Nous sommes contre les méthodes qui nuisent à l’utilisateur fidèle qui les maintient dans la place privilégiée qu’ils occupent en ce moment.

