Mario Kart fête aujourd’hui ses 30 ans

27 août 1992. Pas moins de 30 ans se sont écoulés depuis que Mario Kart est apparu pour la première fois dans nos vies (enfin, dans celle des Japonais, qui n’arrivèrent en France qu’en janvier 1993). C’était sur la Super Nintendo, qui utilisait largement son Mode 7. Rien n’a plus jamais été pareil depuis.

Aujourd’hui, le même jour en 2022, Mario Kart 8 Deluxe continue l’héritage en bonne santé bien qu’il soit déjà passé par WiiU et qu’il soit sorti il ​​y a cinq ans sur Switch. Vient de sortir le deuxième paquet de 8 circuits, il nous reste des mois pour parcourir les nouvelles pistes qui arriveront jusqu’à compléter les 48 promis.

Mario Kart, un jeu toujours en quête de podium

Le public a toujours été livré à Mario Kart. Il l’a élevé sur la Super Nintendo à la quatrième position de jeu la plus vendue sur la console, atteignant la deuxième sur Nintendo 64, Gamecube et Wii et le premier sur WiiU. Sur Switch, il a déjà vendu plus de 40 millions de jeux, se plaçant en première position devant des best-sellers comme Animal Crossing, qui a balayé 2020 boosté par la pandémie, ou Super Smash Bros, avec qui il partage la console de démarrage, WiiU, et forme l’exploitation avec des ajouts périodiques intéressants via DLC.

Le jeu a respiré librement au-delà des consoles de salon, avec d’excellentes itérations portables qui sur DS et 3DS sont particulièrement brillantes. On le retrouve sur les plateformes mobiles, bénéficie d’une vision spectaculaire en Réalité Virtuelle dans une arcade et matérialisé sous nos yeux à travers des voitures télécommandées et des circuits recréés grâce à la Réalité Augmentée.

Les clés qui maintiennent le moteur huilé

Et c’est l’une des clés de cette franchise : elle a toujours été ouverte aux avantages que la technologie offrait progressivement. Déjà à l’époque, il utilisait le mode 7, qui permettait une certaine profondeur, ainsi que la mise en œuvre pour deux joueurs que son rival en course, F-Zero, n’avait pas.

Sur Nintendo 64, le nombre de joueurs est passé à quatre. Avec Goldeneye, il est devenu le centre des fêtes entre amis. Il y a toute une génération marquée par ces après-midi uniques. Les versions portables exploitaient la concurrence sans fil ajoutée au plaisir de rouler à l’extérieur de la maison dans les places et les parcs. De là à en ligne, il n’y avait qu’un pas, et aujourd’hui, cela ne coûte rien de commencer des jeux avec des joueurs du monde entier désireux de vous lancer une carapace rouge.

Ce ton festif a toujours accompagné Mario Kart, celui qui pourrait nous rendre furieux lorsqu’il est renversé par une coquille bleue juste avant de franchir la ligne d’arrivée. Les éléments avec lesquels nous pouvons profiter et ennuyer l’adversaire ont rapproché le jeu de nombreux utilisateurs qui avaient été laissés de côté par les jeux de course plus techniques. Ici, le hasard (programmé) pouvait jouer son rôle au moment le moins indiqué, donnant des chances de victoire aux moins habiles.

Mario Kart balayant ces cinq dernières années avec son huitième opus desktop, l’inquiétude nous vient pour l’avenir de la franchise. Et il semble très difficile d’améliorer une formule qui donne la sensation d’être polie au maximum. Bien, nous parlons de Nintendo, une entreprise qui a réinventé la roue de manière surprenante et étonnante à plusieurs reprises au cours de l’histoire. Voir le Mario Galaxy ou le dernier triomphe apporté par Zelda Breath of the Wild. Leurs imitateurs ont montré qu’ils ne pouvaient que s’approcher de ces exploits, Mario Kart compris, les dépasser ? Cela ne reste que pour Nintendo lui-même.