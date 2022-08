MissMikkaa augmente sa légende : terminez Elden Ring au niveau 1 en jouant d’une seule main

On ne sait pas quelle perception ils auront dans From Software de MissMikkaa. Le studio est célèbre pour faire pleurer même les joueurs hardcore les plus endurcis avec leurs créations. Mais la voilà, passer les Souls comme une petite balade en utilisant un tapis de danse comme manette. La communauté applaudit chacune de ses réalisations, et la dernière n’est pas loin derrière.

Elden Anneau ? Tu n’as pas besoin de prendre mon verre, je peux le faire d’une seule main

Devenir fou. MissMikkaa s’est entraînée dur pour renforcer et optimiser au maximum les mouvements de sa main gauche. Il doit aborder chaque action avec la rapidité de la pensée. Et le garçon l’a-t-il compris, et au niveau 1 ! Pour ceux qui se cognent la tête contre le mur, ce guerrier a des mots d’encouragement :

Je suis fier de mes réalisations et j’espère que ceux qui en ont entendu parler ou qui en ont été témoins seront inspirés pour relever des défis comme celui-ci ! (…) Quand je surmonte des défis comme ceux-là, je vois que les gens doutent de leurs propres capacités, je ne veux pas que ça se passe comme ça, j’espère les encourager !

Alors maintenant vous savez, s’entraîner et s’entraîner. Vous n’avez peut-être pas le talent de cette championne, mais vous pouvez regarder ses émissions en direct pour voir de plus près comment elle le fait. Et le temps que vous pouvez prendre. Dans ce cas, il s’agissait de 75 heures réparties en 14 diffusions en direct. Dans cette odyssée, vous pourrez apprécier ses techniques, ses armes et armures, le type de personnage qu’il portait, etc. Même si cela doit être décourageant de savoir que Malenia nous a laissé dans la poussière encore et encore en nourrissant nos cauchemars, et que MissMikkaa a plié son ennemi en pagne. Bref, il faut applaudir en marge et attendre sa prochaine folie avec laquelle halluciner.

