Ellen Burstyn est de retour dans le reboot de The Exorcist, et c’est pour la bonne cause

L’Exorciste est l’un des films les plus effrayants de l’histoire. Sorti en 1973 et réalisé par William Friedkin, ce fut un succès immédiat, avec des centaines de personnes faisant la queue dans les salles en attendant de passer un moment difficile. En France, son triomphe a été écrasant, le public endurant quatre heures d’attente dans ces files d’attente interminables. Après plusieurs suites sous forme de films et de séries télévisées, ainsi qu’une influence sociale et culturelle indéniable qui reste intacte aujourd’hui depuis plusieurs générations, le film vise à se réinventer pour le public du 21e siècle dans un prochain redémarrage qui sortira en 2023. .

La mère de Regan retourne en enfer

Ellen Burstyn avait toujours résisté à son retour dans la franchise. Des offres de plus en plus appétissantes l’ont tentée, comme le diable, ces dernières décennies. Eh bien, l’actrice oscarisée a finalement accepté de se glisser dans le skin de celui qui l’a rendue mondialement célèbre au début des années 70. Pourquoi a-t-elle pris cette décision à ce stade de sa vie ?

Depuis 1967, Burstyn a toujours été étroitement lié à l’Actor’s Studio, la légendaire école de théâtre new-yorkaise associée à la Pace University. A tel point qu’elle est co-présidente avec Al Pacino. Marlon Brando, Paul Newman, James Dean, voire une Marilyn Monroe en quête de reconnaissance critique (et qui a conduit à l’une de ses performances les plus mémorables) s’y sont forgés. Et dans cette passion du jeu d’acteur qui survient à l’école, Burstyn trouve sa motivation pour revenir dans L’Exorciste.

J’ai dit non à chaque fois. Cette fois, ils m’ont proposé beaucoup d’argent et j’ai quand même dit non. Et puis ils m’ont surpris (…) : « On a doublé l’offre. » J’ai dit : « D’accord, laissez-moi y réfléchir » (…) « J’ai l’impression que le diable me demande un prix. » (…). Et j’ai dit : « Mon prix est un programme de bourses pour les étudiants talentueux de notre programme de maîtrise à l’Université Pace. (…) J’ai fini par obtenir ce que je voulais (…) un programme de bourses pour les jeunes acteurs. »

Nous ne pouvons pas penser à une meilleure décision que celle-ci. De plus, il est de notoriété publique qu’Ellen est une grande personne, engagée dans les dures années de formation de nombreux jeunes en quête de rêve. Bien qu’il revienne dans le monde infernal de L’Exorciste, force est de constater qu’il a cette fois gagné, dès le début, son pari sur le diable.

Police I Collider