Quel est l’avenir de Pokémon Unite ? : entretien avec Masaaki Hoshino

La semaine dernière, le Championnat du Monde Pokémon 2022 s’est tenu à Londres, au Kingdom-Uni, réunissant le côté compétitif et les fans au même endroit. Parmi les titres qui avaient un espace de compétition figurait le relativement récent Pokémon Unite, qui a fêté son premier anniversaire il y a quelques semaines. Lors de cet événement, nous avons eu l’occasion d’interviewer Masaaki Hoshino, producteur du jeu chez The Pokémon Company lors d’une table ronde avec des médias de la région.

Concernant l’avenir du jeu, Hoshino a commenté l’état actuel du jeu et ses plans à court et moyen terme, en mettant l’accent sur la communauté et les sports électroniques. « Puisque Pokémon Unite a été téléchargé 80 millions de fois jusqu’à présent, il y a beaucoup d’utilisateurs et nous voulons former une communauté », a déclaré le producteur. « En ce qui concerne WCS en particulier, nous avons l’impression que cela montre à quel point le jeu est viable sur le plan compétitif et qu’il existe donc un potentiel dans l’esport que nous souhaitons améliorer. »

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Pokémon Unite vient d’avoir un an, et la question était, quelle sera la cadence du contenu dans le jeu maintenant ? Face à une telle question, Hoshino nous a dit que les choses continueraient avec la même cadence. « Au moins en ce qui concerne les nouveaux Pokémon, nous continuerons à les introduire au même rythme qu’avant. Nous voulons également continuer à affiner les environnements afin de maximiser le potentiel de la conception. »

Pour l’instant, nous avons l’arrivée prochaine de la carte Sky Ruins de Theia, qui implémentera quelques changements de gameplay, ainsi que l’arrivée du puissant Rayquaza.

Pokémon Unite fête son premier anniversaire

Il y a quelques semaines à peine, Pokémon Unite a commencé les célébrations de son premier anniversaire en offrant à ses utilisateurs des cadeaux, parmi lesquels se distinguent les licences de certains Pokémon et tenues du jeu. Certains de ces articles dureront jusqu’au 12 octobre, tandis que d’autres seront disponibles jusqu’au 1er septembre. Vous trouverez tous les détails dans ce lien.

Pokémon World Championship 2022 : le retour d’une expérience pas comme les autres

Après 2 ans d’annulation en raison de la pandémie de COVID-19, le Championnat du Monde Pokémon est revenu avec plus de force et de dimension que les années précédentes, étant un événement qui, en plus des compétitions, a réussi à rassembler la communauté Pokémon en un seul endroit. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, nous vous invitons à lire nos impressions sur l’événement, à rencontrer les gagnants des 5 jeux Pokémon qui ont participé et les annonces les plus importantes qui ont été annoncées lors de l’événement.