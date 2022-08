Embracer Group officialise l’achat d’Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal

Embracer Group vient d’officialiser le rachat d’Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal, les différents studios de développement western de Square Enix dont l’acquisition a été récemment annoncée. Cela a été communiqué par ses canaux officiels, anticipant qu’ils vont bientôt changer le nom de Square Enix Montréal et réaliser une opération de 300 millions de dollars.

Embracer Group clôture officiellement l’acquisition

«Le 2 mai 2022, Embracer Group AB a conclu un accord pour acquérir les studios de développement Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal et un catalogue d’IP comprenant Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et plus de 50 jeux de catalogue. de Square Enix Holdings Co., LTD. Toutes les conditions de la transaction, y compris les approbations réglementaires, ont été remplies et la transaction peut être finalisée. Par conséquent, Embracer a aujourd’hui finalisé l’acquisition », peut-on lire dans le communiqué officiel de l’entreprise via son site Internet.

Désormais, toutes ces sociétés sont devenues un nouveau groupe d’exploitation de développement sous la direction de Phil Rogers et de son équipe de direction. Rappelons qu’en mai dernier la vente de ces studios et de leurs adresses IP à Embracer Group avait été annoncée pour un total de 300 millions de dollars. Le groupe Embracer lui-même a récemment acquis les droits sur Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit dans le cadre de Middle-Earth Enterprises.

Parmi les premières actions d’Embracer Group figure l’intention de lancer de nouveaux jeux vidéo AAA dans deux ans, ce qui pourrait signifier le retour de sagas emblématiques telles que Deus Ex ou Legacy of Kain, sans présence dans l’industrie ces dernières années, en plus de explorer d’autres formats comme les spin-off, les remakes ou les remasterisations de titres du passé.

Source | Groupe d’embrasseurs