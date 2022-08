House of the Dragon renouvelée pour une deuxième saison sur HBO Max

Après le formidable succès d’audience de House of the Dragon lors de sa première (le pilote a pulvérisé les records de Game of Thrones), HBO a confirmé que la série aura une deuxième saison l’année prochaine. « Nous sommes plus que fiers de ce que toute l’équipe de House of the Dragon a accompli avec la première saison », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation chez HBO. « L’équipe artistique et technique exceptionnelle a relevé un énorme défi, qu’ils ont plus que relevé, en créant une série télévisée qui s’est déjà imposée comme un incontournable. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de continuer à raconter la saga épique. de la maison Targaryen. » dans la deuxième saison. »

Créée le 21 août (3 heures du matin le lundi 22 en France), La Casa del Dragón a réussi à attirer plus de 20 millions de téléspectateurs la première semaine, de plus de 21 pays différents. C’est devenu la plus grande première de l’histoire de HBO Max, bien au-dessus des chiffres de la huitième saison de Game of Thrones. Ni les chapitres de La Longue Nuit et du Trône de Fer. La plate-forme a atteint son pic d’utilisateurs et de demandes de contenu aux premières heures de lundi. Nous verrons ce qui se passera au cours des neuf prochains lundis, car cette première saison est composée de 10 épisodes qui arriveront désormais sans interruption, en concurrence dans le temps avec Les Anneaux de Pouvoir et Star Wars : Andor.

Un premier épisode pour se réjouir



Dans notre critique de La Casa del Dragon 1×01 nous avions déjà parlé d’un pilote « impressionnant » et nous expliquions que le monde de George RR Martin est une fosse de poix noire dans laquelle on boirait jusqu’à ce que nos cœurs n’en puissent plus. Après avoir commenté le festival d’indésirables qu’il crée, les raisons pour lesquelles on aime Game of Thrones et la tristement célèbre scène de l’accouchement, on conclut que « le premier épisode de House of the Dragon reprend facilement le flambeau de Game of Thrones et fait même nous pensons à la rédemption de HBO. Il invite à l’optimisme et lance un ordago à la prochaine série de Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. Il place la barre haute et est postulé comme le phénomène de la saison. Maintenant, le plus difficile reste , pour maintenir le niveau Prions les Sept pour y parvenir. »