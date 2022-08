Dernière chance! 5 grands jeux qui quittent le Xbox Game Pass en septembre

N’ont-ils pas dit que Dieu ne punit pas deux fois ? Parce que ça n’en a pas l’air. La fin du mois d’août coïncide non seulement avec la fin de l’été et les vacances, mais elle s’accompagne également de l’adieu de 5 joyaux du Xbox Game Pass. Le service d’abonnement dira au revoir le 31 août à une nouvelle liste de jeux, de grands jeux en l’occurrence, qu’il faudra utiliser pour essayer, finir ou compléter d’ici là. Sept jours pour un intensif de ceux dont on se souvient.

Les jeux quittent le Xbox Game Pass le 31 août

Bien que nous allons en recommander cinq, voici la liste complète des jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 août.

Enfers

NBA 2K22

Douze Minutes

Hôpital des deux points

Dangereux d’élite

Myst

Signes du séjournant

Spiritfarer

Ce qu’il reste d’Edith Finch

la seconde guerre mondiale

5 recommandations pour le marathon final

Et voici les 5 qu’il faut essayer oui ou oui avant le 31 août. Des expériences qui ne s’oublient pas. Voyons-les :

Spiritfarer

Il y a des détails qui marquent un match. Des actions simples qui le définissent mieux qu’une analyse de pages et de pages. Dans le cas de Spiritfarer, cette action consiste à pouvoir donner des câlins aux personnages et qu’ils les acceptent (ou non) selon leur humeur. Il n’y a pas de meilleure description possible pour le travail émotionnel de Thunder Lotus Games, qui prend comme référence la filmographie de Spirited Away et Hayao Miyazaki et nous embarque dans une aventure qui parle de la mort, mais respire la vie.

Dans Spiritfarer, nous nous mettons dans le rôle de Stella, la nouvelle Guide des Âmes, la principale responsable de la transition entre le monde des vivants et celui des morts. Stella emmène ces âmes qui viennent de mourir sur son navire et doit rendre leur arrivée dans l’au-delà aussi agréable que possible. Une mission qui respire la tristesse, est accompagnée d’une section artistique luxueuse et enveloppée de chaleureux accords de piano perdus parmi de douces mélodies ambiantes. Ce n’est pas un jeu difficile, il n’offre pas de combats contre de grands boss et il ne se déroule pas non plus dans un monde en 3D. Et dans un secteur où les dynamiques et actions violentes abondent, quelque chose comme ça est apprécié. Quelque chose de calme, banal et en même temps transcendantal. Un jeu dans lequel prendre soin de notre petit bateau et de ses pauvres hôtes, que nous devrons nourrir, encourager et donner un coup de main, par exemple en améliorant les chambres et les pièces du bateau.

C’est un jeu de relation avec une famille (éphémère) en haute mer. Et loin de tomber dans la monotonie, comme cela arrive dans de nombreux jeux aux prémisses plus « détendus » et plus profonds, Spiritfarer a une surprenante variété de propositions qui ne cessent de changer et qui vous accrochent pendant les plus de trente heures que cela peut durer. A mi-chemin entre un jeu d’aventure, un simulateur de vie, un titre de stratégie léger et un jeu de plateforme à défilement latéral, Spiritfarer ressemble plus à un câlin inoubliable.

Ce qu’il reste d’Edith Finch

Vainqueur du prestigieux BAFTA du meilleur jeu en 2017, considéré comme l’un des meilleurs jeux indépendants et possédant une narration et une bande-son inoubliables, What Remains of Edith Finch fait partie de ces expériences qui se terminent en un après-midi et qui pourtant vous marquent à jamais. Il est impossible de ne pas être surpris par son gameplay, de ne pas pleurer avec certaines de ses histoires sincères et, en bref, de ne pas guérir de l’intérieur après avoir connu l’histoire de la famille d’Edith.

C’est ainsi que Pablo González Taboada, le collègue qui lui a attribué un 9 dans l’analyse Netcost, a parlé de lui : « Ce qu’il reste d’Edith Finch vient sauver le simulateur de marche et la saturation et l’usure qu’il a subies en raison d’inoffensifs et incapable de comprendre les règles non seulement des jeux vidéo, mais du récit lui-même.

Enfers

Selon son scénariste, Greg Kasavin, Hades est né d’un petit fragment d’une pièce d’Eschyle dans laquelle il est suggéré que le dieu Hades avait un fils nommé Zagreus. C’est lui que nous incarnerons dans le jeu et avec qui nous tenterons de nous échapper des enfers, dans les chambres duquel nous retournerons encore et encore à chaque fois que nous mourrons en essayant. En d’autres termes, une explication parfaite est créée pour la mécanique roguelike du travail et permettant au récit d’avancer à chaque échec. Grâce à une telle idée, les jeux vidéo ont conquis un nouvel horizon et remporté leur premier Hugo Award de l’histoire, la plus haute reconnaissance qui existe dans le monde de la science-fiction et de la fantasy.

À propos de l’histoire et du récit d’Hades, notre collègue José Luis López de Garayo a écrit ce qui suit dans son analyse : « Chacune des milliers de phrases qui composent l’intrigue a été élaborée avec soin et tact. Tout au long de nos aventures, nous rencontrerons un grand distribution de créatures mythologiques, toutes représentées de manière affable et modernisée. Leurs portraits super stylisés révèlent la personnalité du personnage en service et nous sommes fascinés que chacun ait des accessoires et des nuances à sa personnalité. Mais qu’est-ce qui fait l’histoire d’Hades devient plus que la somme de ses parties est le genre du jeu. Jusqu’à présent, les roguelikes ont utilisé l’histoire et les traditions plus comme un outil pour peindre leurs mondes que comme un élément essentiel de leur gameplay de base. Dans Hades, l’intrigue est inexorablement transformée en l’action, entremêlant magistralement des combats poilus avec des dialogues charmants. »

Hôpital des deux points

Two Point Hospital est l’héritier spirituel du célèbre et insouciant Theme Hospital, ce jeu de gestion et de stratégie sorti en 1997 qui nous proposait d’être aux commandes d’un hôpital fou. Dans les deux cas, nous devons essayer de résoudre les déboires de plus en plus fous que causent les patients et le personnel. Maladies étranges, employés problématiques, hôpitaux de rêve (et autres pleins de crasse)… Une combinaison qui respire le divertissement, le rythme et l’humour noir.

Indispensable pour les fans de stratégie, Two Point Hospital a fourni suffisamment de nouveautés pour rafraîchir la formule. C’est ainsi qu’on se prononce dans son analyse : « Si vous aimez les longs couloirs blancs, les néons fléchis au plafond et la mort comme thème principal à éviter, c’est votre jeu. Il intègre même un mode bac à sable complet qui nous permet de modifier le hôpitaux de différentes manières, y compris les changements de nom et le déverrouillage de toutes vos options. » Le trou noir parfait pour passer des heures ce week-end dernier.

Douze Minutes

Et on termine par une aventure graphique qui respire le cinéma et l’originalité sur les quatre faces. Quand Annapurna a mis la main à la poche pour embaucher William Dafoe, Daisy Ridley et James McAvoy, qui incarnent les trois personnages principaux, la distributrice savait très bien ce qu’elle faisait. Parce que Twelve Minutes est un projet qui mérite un effort supplémentaire. Vu d’en haut, Twelve Minutes nous plonge dans un thriller qui recommence toutes les douze minutes. Une boucle temporaire dans laquelle nous devrons emporter quelque chose avec nous avant chaque redémarrage. Expérience, connaissances, indices, idées à essayer…

A la manière des grands classiques de l’histoire du cinéma, mais dans un langage purement interactif, Twelve Minutes sait appliquer le suspense à la manière des meilleurs Hitchcock. Luis Antonio, l’auteur du jeu, a atteint un concentré de tension et d’urgence en atomisant le temps et l’espace. Le jeu empêche de manière fiable la répétition excessive de conduire à l’ennui, la grande pierre d’achoppement des mécanismes basés sur des boucles temporelles. Notre seul problème sera d’être frustré en restant coincé. Quelque chose pour lequel il existe une solution : plus cher avant l’écran. En solo ou en entreprise, Twelve Minutes est une salle d’évasion fascinante et parfaite pour un week-end.