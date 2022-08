Obtenez Dragonite d’Ash gratuitement dans Pokémon Épée et Bouclier avec ce code pour une durée limitée

Le dernier épisode de l’anime Pokémon au Japon a partagé avec les fans une récompense spéciale pour Pokémon Sword and Shield. Les joueurs disposant de la tranche de 8e génération pourront récupérer Ash’s Dragonite sans frais supplémentaires. Cette version de Dragonite est dans un état idéal pour l’après-match. Nous vous disons comment vous pouvez l’obtenir et quelles sont ses compétences.

Comment obtenir gratuitement Ash’s Dragonite pour Pokémon Sword and Shield

Dans Pokémon France et Bouclier, ouvrez le menu et sélectionnez l’option Cadeau mystère

Sélectionnez l’option d’obtention par code ou mot de passe

Démarrer la connexion Internet

Une fois le menu déroulant ouvert, saisissez le code suivant en majuscule : UMI1N0KESH1N

Sélectionnez le cadeau Dragonite d’Ash (le nom du dresseur sera en japonais). Vous verrez la transition de l’obtention du cadeau. Le code sera disponible jusqu’au 8 septembre prochain à 16h59 (CEST)

Lorsque vous avez terminé les étapes, vous devez vous rendre dans un centre Pokémon pour accéder à votre PC. Dragonite sera dans le dernier emplacement de vos boîtes. Une fois que vous l’aurez utilisé, il restera dans votre jeu pour toujours. Bien entendu, vous devez le faire dans la limite indiquée ci-dessus ; sinon le code expirera et ne sera plus disponible.

Comment est le Ash Dragonite gratuit pour Pokémon Sword and Shield?

La Dragonite d’Ash a le niveau 80 et les statistiques suivantes :

PS : 259

Attaque : 244

Défense : 181

Vitesse : 172

Défense spéciale : 189

Attaque Spéciale : 170

Capacité : concentration intérieure

De type Dragon et Vol, il comporte les mouvements Dragon Claw (Dragon), Draco Comet (Dragon), Gale (Flying) et Dragon Dance (Dragon). Dans sa description on peut lire que son origine est « Pokémon cartoons ». « Il semble que ce soit le destin. Il a toujours les oreilles en alerte », décrit Game Freak. Il comporte l’emblème du ruban classique, qui « montre que vous aimez Pokémon ».

Source : Serebii.net