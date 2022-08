Le meilleur stade du monde 2021 fera ses débuts dans FIFA 23 parmi les nouveautés de cette saison

FIFA 23 a confirmé quelques nouveautés au niveau des licences qui sortiront à partir du 30 septembre. En France, les nouveautés se concentrent sur les stades. Osasuna et le Real Valladolid pourront jouer sur leurs sites officiels dans le cadre du football virtuel EA Sports. El Sadar a été choisi par le portail spécialisé Stadium Database comme le meilleur stade du monde en 2021, tandis que le stade José Zorrilla est le temple des supporters de Pucela, qui vivent intensément leur retour en Liga Santander.

Quelles nouveautés au niveau des licences intègre FIFA 23 ?

Les nouvelles associations au niveau des clubs se distinguent par la présence de certains aussi emblématiques que le Celtic, les Rangers et les Mamelodi Sundowns, qui rejoignent la Juventus Turin dans toute sa splendeur : adieu Piemonte Calcio et pyjama comme vêtement. Maintenant, nous pouvons porter les rayures noires et blanches du géant italien. Ils ont également prolongé leur accord avec Tottenham Hotspur. En termes de ligues, l’incorporation de la série BKT, la deuxième division italienne, et le renouvellement avec la MLS, la LFP Argentine et la Pro-League saoudienne se démarquent.

Les fans de Boca Juniors pourront enfin disputer des matchs à La Bombonera, l’une des icônes du football mondial. L’Europa-Park Stadion (SC Freiburg), le Banc of California Stadium (Los Angeles FC), l’Allianz Stadium (Juventus), le Philips Sport Vereniging Eindhoven Stadion (PSV) et le Manchester City Womens Academy Stadium l’accompagneront dans sa débuts (Manchester City Women), en plus des deux Espagnoles citées au début de cette news.

Ces nouveautés accompagnent d’autres déjà connues lors de sa présentation, comme la possibilité de disputer des matchs officiels de clubs de football féminin. La Barclays Women’s Super League (Angleterre) et la Division 1 Arkema (France), qui proposent au total 24 équipes jouables dans des compétitions avec le même traitement que les ligues de football masculin sous licence officielle.

L’étude explique dans un communiqué de presse que toutes les associations créées jusqu’à présent dans la franchise FIFA seront étendues de manière transparente à EA Sports FC, sa nouvelle étape commençant en 2023. Cela se traduit par plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 ligues. de toute la planète football.

Rappelons que FIFA 23 sera mis en vente à partir du 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch (Legacy).

Source : communiqué de presse (EA Sports)