Nintendo rejoint Xbox et répond également à l’augmentation du prix de la PS5 : Switch ne sera pas

La hausse du prix de la PS5 continue d’être le principal sujet de conversation dans l’industrie du jeu vidéo. Si esta mañana os contamos que Microsoft ha decidido mantener el PVP de Xbox Series X y Xbox Series S, ahora es el turno para Nintendo, quien ha enviado un comunicado al portal Eurogamer en el que figura una cita de Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonaise.

« Nous n’avons pas l’intention de modifier le prix de notre matériel »

Clair et concis, c’est ainsi que Furukawa a confirmé qu’il ne prévoyait pas d’augmenter le prix de la Nintendo Switch dans aucun de ses modèles (normal, OLED et Lite). « Bien que nous ne puissions pas commenter les stratégies de tarification, nous n’avons actuellement aucun plan pour modifier le prix de notre matériel en raison de l’inflation ou de la hausse des coûts dans chaque pays. Nous déterminerons nos futures stratégies de tarification grâce à des délibérations minutieuses et continues », explique-t-il.

Combien coûtent la PS5, la Xbox Series X, la Xbox Series S et la Nintendo Switch en France ?

Les plates-formes de nouvelle génération sont sur le point d’avoir deux ans -Nintendo Switch date de 2017-, et après avoir appris que Sony a décidé d’augmenter le prix de la PS5, ainsi que la réponse de ses rivaux à la question de savoir s’ils suivront sur leurs traces ou rester Jusqu’à présent, c’est le bon moment pour répertorier les prix de toutes les consoles en France aujourd’hui.

PS5 (modèle avec lecteur) – 549,99 euros

PS5 (modèle numérique sans lecteur) – 449,99 euros

Xbox série X – 499,99 €

Xbox Series S – 299,99 euros

Nintendo Switch (modèle normal) – 299,99 euros

Nintendo Switch OLED – 349,99 euros

Nintendo Switch Lite – 219,99 euros

Les chiffres correspondent au prix de vente conseillé officiel. Quel que soit le RRP, il est possible qu’à l’occasion vous trouviez une console avec des prix légèrement différents, car les stores ont tendance à jouer leurs cartes en ajustant les chiffres dans la petite marge dont ils disposent. Par exemple, il n’est pas surprenant qu’à un moment donné vous ayez vu une Nintendo Switch Lite pour environ 200 euros.

Source | Nintendo ; par Eurogamer