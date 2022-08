Hogwarts Legacy confirme une mission exclusive dans les versions PS5 et PS4

Le retard de Hogwarts Legacy, la nouvelle aventure de jeu de rôle et d’action en monde ouvert se déroulant dans l’univers Harry Potter, a été l’une des nouvelles les plus douloureuses de ces derniers temps pour de nombreux utilisateurs, même si heureusement nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour jouez-y, puisque sa nouvelle date de sortie est fixée au 10 février prochain. En attendant son arrivée, une importante nouvelle a été révélée sur la page de titre du PlayStation Store : il y aura une mission exclusive sur PS5 et PS4.

Après avoir pris connaissance de l’information, nous avons consulté la fiche du jeu sur le PlayStation Store, et nous avons pu vérifier que c’est bien le cas : à la fois l’édition Standard (69,99 euros sur PS4 et 74,99 euros sur PS5) et l’édition Deluxe (84,99 euros) incluent « une mission exclusive », bien qu’elle ne précise aucun détail à ce sujet. Nous avons également jeté un coup d’œil à la page de la boutique Xbox, où nous pouvons confirmer qu’il n’y a aucune mention de tout type de contenu de ces caractéristiques.

RPG, monde ouvert, action et exploration

Depuis la génération de la première PlayStation, il n’y a pas quelques jeux vidéo Harry Potter que nous avons vus. Certaines étaient très appréciées à l’époque, et celle-ci juste au coin de la rue semble la plus prometteuse, car au-delà de Poudlard, on peut librement explorer la ville de Pré-au-Lard ou la Forêt Sombre, entre autres. Le protagoniste, un étudiant en magie que nous devrons créer à partir de zéro, se lancera dans « une aventure dangereuse incalculable pour découvrir une vérité cachée du monde magique ».

Howgarts Legacy It sera mis en vente le 10 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. C’est l’une des sorties les plus attendues parmi les millions d’amoureux de la franchise, et au cours des dernières semaines, nous avons pu nous plonger dans plusieurs aspects très intéressants du jeu tels que l’apparition des costumes de chaque maison, tous les sorts disponibles et les fonctions exclusives de la version Ps5 grâce au DualSense.

Source | Hogwarts Legacy sur PS Store ; via VGC