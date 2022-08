Elvis a déjà une date de sortie sur HBO Max et approche à grands pas

On sait déjà à partir de quel jour on pourra profiter d’Elvis sur HBO Max. Le nouveau film sur le King of Rock arrivera sur la plateforme de streaming le 2 septembre, un peu plus de deux mois après sa sortie en salles (qui a eu lieu le 24 juin).

Avec un taux d’approbation de 78% sur Rotten Tomatoes et un 7,2 sur FilmAffinity, Elvis s’inscrit dans le sillage réussi de tous ces biopics sur les grandes stars de la musique qui ont proliféré ces dernières années. Bohemian Rhapsody, Rocket Man… A quand un sur David Bowie ?

Fait intéressant, le film d’Elvis nous a laissé un peu froid. « Le King n’est PAS revenu », titrait notre confrère Sergio de Vega, qui expliquait que Baz Luhrmann se livre à un exercice de virtuosité cinématographique auquel il n’invite pourtant pas Elvis, mettant son talent au-dessus de celui de The King. « Nous avons oublié Elvis dans un film sur Elvis pour assister à une extravagance audiovisuelle épuisante, quoique spectaculaire. Le problème n’est pas Baz ou son style, mais les mauvaises décisions narratives qui nous cachent le personnage. »

Warner arrête de publier ses nouvelles sur HBO Max après 45 jours

Il y a quelques semaines, on apprenait que Warner avait décidé d’arrêter de diffuser ses news sur HBO Max après 45 jours, comme promis… il y a même pas six mois. Choses de la fusion entre HBO Max et Discovery +. Elvis est précisément le premier film avec lequel la société change sa philosophie de distribution, et bien que le changement ne soit pas si perceptible (de 45 jours à 54), il semble que les dates de publication seront étudiées « au cas par cas », et il se peut ceci pour que la plate-forme ait quelque chose à rivaliser le jour où Amazon Prime Video présente The Rings of Power. Pensiez-vous qu’il y avait quelque chose d’aléatoire ici ?