Return to Monkey Island n’a déjà pas de prix et contredit l’une des blagues les plus célèbres de la saga

Ron Gilbert, le célèbre concepteur de jeux vidéo derrière des œuvres aussi emblématiques que Maniac Mansion ou The Secret of Monkey Island (et sa suite), a réponse à tout. Preuve en est l’une de ses dernières interventions sur les réseaux sociaux, où il plaisantait sur le prix conseillé de son nouveau jeu vidéo, Return to Monkey Island, aussi bien sur Steam (22,99 euros) que sur le Nintendo Switch eShop (24,99 €) . Et c’est que, comme les fans s’en souviendront, l’une des phrases mythiques du classique avec Guybrush Threepwood était « Ne payez pas plus de 20 dollars pour un jeu vidéo », quelque chose qu’ils semblent avoir oublié dans Terrible Toybox… Ou pas ?

Ron Gilbert : ironie et inflation économique

Et c’est qu’après avoir confirmé le prix numérique du nouvel opus de Monkey Island, les fans ont évoqué le fait de ne pas payer plus de 20 dollars (ou euros) pour un jeu vidéo, malgré le fait que la différence ne soit pas très élevée. Et comment pourrait-il en être autrement, Gilbert n’a pas manqué l’occasion de montrer son ironie habituelle, partageant sur Twitter la capture d’écran du moment classique avec le message : « Ajusté pour l’inflation ».

Bien sûr, une autre blague de Ron Gilbert en accord avec le sens de l’humour de ses jeux vidéo. Fait intéressant, ce petit clin d’œil intervient peu après l’annonce de l’augmentation du prix de la PlayStation 5 de 50 euros, précisément en raison de l’inflation économique actuelle, selon Sony. Maintenant, on se demande si cette petite blague de Gilbert l’avait en tête avant la déclaration PlayStation ou s’agit-il d’une moquerie de plus de la création.

Return to Monkey Island arrive sur PC et Nintendo Switch le 19 septembre 2022. Ne manquez pas sa dernière bande-annonce hilarante dans le cadre de la Gamescom 2022.

