Le retour de Dragon Ball Z sans censure a déjà une date de sortie

En début de semaine, Comedy Central, la chaîne de divertissement d’origine américaine qui a plus de 20 ans d’histoire derrière elle, nous a laissé une fantastique nouvelle pour la série mythique d’Akira Toriyama et Toei : Dragon Ball Z sera à nouveau diffusée intégralement en HD, en espagnol et sans un iota de censure. Aucun détail sur sa date de sortie n’a été partagé, mais nous savons déjà quand vous pourrez le voir : aujourd’hui, vendredi 26 août à 18h50 (heure de la France).

De la rencontre de Goku, Piccolo et Gohan avec Raditz à la bataille finale contre Majin Buu. Plusieurs arcs dans lesquels on oubliera difficilement la première fois que Goku devient un super guerrier dans la lutte contre le mal Freezer, l’arrivée des androïdes, le tournoi d’arts martiaux organisé par Cell, la rivalité entre Vegeta et Goku, les fusions et interminables moments mémorables. Près de 300 épisodes diffusés entre 1989 et 1996

Comedy Central : Où trouver Movistar, Orange, Vodafone… ?

La chaîne Comedy Central, dans laquelle à partir de cet après-midi vous pouvez profiter de Dragon Ball Z en espagnol, HD et sans censure, est légalement disponible sur les principales plateformes de télévision que nous avons à notre portée en France. Ci-dessous, nous listons tous les cadrans afin que vous puissiez le trouver sans problème.

Movistar+ (canal 16)

Orange TV (canal 24)

Vodafone TV (canal 33)

Virgin Teleco (canal 26)

Également disponible sur Avatel TV, sous réserve de personnalisation du pack de chaînes

fubo télé

Ce dont nous n’avons pas de nouvelles, c’est Dragon Ball Kai Z, une version remasterisée et plus légère que l’originale, puisqu’elle élimine certains contenus considérés comme du « remplissage ». Comedy Central est au courant de la question, il sera donc temps de rester à l’écoute de tout mouvement possible.

