The Boys signe l’une des grandes stars de The Walking Dead pour sa saison 4

Après avoir lancé la production de la quatrième saison de The Boys, la plateforme Amazon Prime Video a annoncé une signature spectaculaire pour sa série de super-héros populaire et brutale. A tel point que l’acteur Jeffrey Dean Morgan, le célèbre Negan de la série The Walking Dead, rejoint le casting régulier de The Boys dans un rôle, pour l’instant, inconnu. C’est ainsi que ses protagonistes l’ont célébré sur les réseaux sociaux, plaisantant sur l’arrivée de « l’oncle à la chauve-souris », entre meme et meme.

Les garçons accueillent Negan de The Walking Dead

« Ravi d’accueillir Jeffrey Dean Morgan dans la saison 4 de The Boys. Cependant, nous ne pouvons pas confirmer qu’il porte des collants », peut-on lire dans le récit officiel de la série accompagné d’un meme de l’acteur. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quel rôle Jeffrey Dean Morgan jouera dans la série de super-héros Amazon Prime Video, bien qu’il se soit avéré que ce n’est pas un caméo ou un petit rôle, bien au contraire. Jeffrey Dean Morgan développera un rôle récurrent et aura un grand poids dans l’intrigue de la prochaine saison de The Boys.

Et c’est que l’arrivée de l’acteur dans The Boys a sa raison d’être. Rappelons que le créateur de The Boys, Eric Kripke, et Jeffrey Dean Morgan lui-même ont déjà coïncidé dans Supernatural, mentionnant à plusieurs reprises se revoir un jour dans le genre super-héros. Enfin, ce sera. Tout cela après avoir eu des entretiens pour apparaître dans la troisième saison de The Boys, chose qui ne pouvait pas être due à la production du prochain spin-off de The Walking Dead axé sur Negan et Maggie.

Le tournage de la saison 4 de The Boys a déjà commencé comme ses protagonistes l’ont annoncé ces derniers jours, pour une première prévue en 2023, toujours sans date précise.

Source | Amazon Prime Vidéo