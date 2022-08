Futurama de style GTA dans The Simpsons: Hit and Run? C’est possible grâce à un mod ambitieux et bientôt vous pourrez l’essayer

Traverser Springfield avec une totale liberté de mouvement comme s’il s’agissait de la saga Rockstar Games était, pour beaucoup, un rêve devenu réalité en 2003. The Simpsons: Hit and Run est devenu un jeu très apprécié des joueurs, et le passage des années a conduit la communauté à montrer souvent son désir de voir son retour sous la forme d’un remake ou d’un remaster.

Malheureusement, nous n’avons rien à fêter dans ce sens, mais si vous êtes un fan de Futurama, dans les prochains jours, vous aurez l’occasion d’essayer quelque chose qui semble fou : une fusion des deux produits appelée Futurama : Hit and Run. Il s’agit d’un mod spectaculaire qui prend le titre de Radical Entertainment comme base et le transforme en un bac à sable basé sur la série populaire mettant en vedette Fry, Bender, Leela, le docteur Hubert et compagnie. Vidéo à l’intérieur.

Plus de 3 ans de développement et un résultat impressionnant

L’équipe en charge du projet, Slurm Team, y travaille depuis longtemps et il est à prévoir que nous pourrons le tester sur PC très prochainement (entre la semaine prochaine et début septembre) grâce à une démo qu’ils partageront sur leur chaîne YouTube. L’idée était très claire : transformer le Springfield du titre original en la version futuriste de New York que nous avons vue tant de fois dans la série et changer Homer, Lisa, Bart et compagnie pour les protagonistes du même.

Conduite, missions secondaires, exploration, courses et toutes sortes de défis… C’est un bac à sable qui fait pratiquement la même chose que The Simpsons : Hit and Run mais, comme on dit, il adapte tout à l’univers de Futurama. De plus, le niveau de fidélité visuelle est fantastique et dans le gameplay partagé par ses créateurs, on peut voir que les performances sont totalement solvables. Un exemple de plus que les moddeurs ne cesseront de nous surprendre.

Source| Équipe Slurm