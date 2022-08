Microsoft répond à l’augmentation du prix de la PS5 : il n’en fera pas de même avec la Xbox Series

La gueule de bois des nouvelles les plus pertinentes que nous avons reçues hier est toujours valable. Ce n’est pas pour moins, puisque Sony Interactive Entertainment a annoncé officiellement une augmentation de prix pour les deux modèles PS5 (numérique et avec lecteur). Avec un impact plus qu’évident et de nombreux utilisateurs commentant le sujet sur les réseaux sociaux, la question à un million de dollars n’a pas tardé à apparaître et à prendre de l’ampleur : le prix de la Xbox Series S et de la Xbox Series X va-t-il également augmenter ?

Grâce au portail Windows Central, nous pouvons désormais dissiper les doutes : la réponse est non. Un porte-parole de Microsoft a contacté le média en question pour rassurer la communauté. « Nous évaluons constamment l’état de notre entreprise pour offrir aux fans les meilleures options de jeu. Notre prix de vente recommandé reste à 299 $ (Xbox Series S) et 499 $ (Xbox Series X) », explique-t-il. La position s’applique à toute autre devise et, par conséquent, le prix de la console n’augmentera nulle part.

Après l’augmentation des prix, combien coûte la PS5 ?

Si l’on s’en tient à de France, la PS5 est arrivée en store en novembre 2020 au prix officiel conseillé de 399 euros dans son modèle numérique et 499 pour la version avec lecteur de disque. Après la hausse de prix annoncée par Sony hier, le premier coûte 449 euros, tandis que le second atteint un PVP de 549 euros. Comme vous le savez, l’augmentation touche également l’Amérique latine, le Canada, le Japon, entre autres. Dans ce lien, vous avez les informations avec tous les prix dans chaque pays.

En marge, Sony a ratifié son intention de continuer à travailler pour résoudre les problèmes de stock dès que possible, car aujourd’hui, il est encore assez difficile d’acquérir une PS5 facilement, au-delà de moments précis où certains stores proposent une poignée d’unités qui sont généralement vendues. en quelques heures.

