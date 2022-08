Capcom détaille son événement digital à l’occasion du Tokyo Game Show : Street Fighter 6, Resident Evil Village…

Capcom sera très présent lors du Tokyo Game Show 2022. La société japonaise permettra à ses fans du monde entier de se renseigner sur ses prochaines sorties. Ce sera par le biais du programme en ligne Capcom, qui se tiendra le 15 septembre à 16h00 (CEST). Parmi les points forts, Street Fighter 6, qui partagera une nouvelle bande-annonce et des informations sur certains personnages et les modes Battle Hub et World Tour.

Le titre de combat sera accompagné des jeux suivants : Resident Evil Village Gold Edition, Exoprimal, Monster Hunter Rise : Sunbreak et Mega Man Battle Network Legacy Collection. Nous savons que la présentation durera environ 50 minutes.

D’autre part, le 16 septembre à 17h00 (CEST) Steet Fighter 6 organisera un programme spécial auquel participeront des poids lourds du développement, tels que Shuhei Matsumoto (producteur), Takayuki Nakayama (réalisateur) et Kaname Fujioka (directeur artistique ). Tous les trois partageront des commentaires tout en montrant une démo en temps réel du jeu.

Vous pourrez suivre les deux événements via les profils de médias sociaux de Capcom, YouTube et Twitch.

À quelle heure l’événement Capcom Online Program commencera-t-il ?

Le programme en ligne Capcom débutera le 15 septembre à 16h00 (CEST). Connaître l’heure en fonction de votre créneau dans la liste ci-dessous.

France () : à 16h00

France (îles Canaries) : à 15h00

Argentine : à 11h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 13h00

Chili : à 10h00

Colombie : à 09h00

Costa Rica : à 08h00

Cuba : à 10h00

Équateur : à 09h00

El Salvador : à 08h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 07h00

Guatemala : à 08h00

Honduras : à 08h00

Mexique : à 09h00

Nicaragua : à 08h00

Panama : à 09h00

Paraguay : à 10h00

Pérou : à 09h00

Porto Rico : à 10h00

République Dominicaine : à 10h00

Uruguay : à 11h00

Venezuela : à 10h00

Source : Capcom