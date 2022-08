Shadow of the Tomb Raider sera en tête de la liste des jeux gratuits sur Epic Games Store début septembre

L’Epic Games Store démarre le mois de septembre en fanfare. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sera le jeu gratuit vedette à partir du jour 1 à 17h00 (CEST). L’archéologue le plus célèbre du jeu vidéo sera rejoint par Submerged : Hidden Depths et le pack Armazillo pour Knockout City.

L’édition définitive de Shadow of the Tomb Raider comprend tout le contenu supplémentaire qu’il a reçu lors de son support post-lancement. Cela se traduit par sept tombes de défi liées à des quêtes secondaires, sept armes, sept tenues et sept capacités bonus. De plus, vous aurez accès à la bande originale numérique, à un skin Fitness exclusif et à un pack supplémentaire de skins et d’armes.

« Shadow of the Tomb Raider est une grande aventure d’action qu’aucun fan de la saga ou de ce style de titre ne devrait manquer », nous avons dit dans les conclusions de notre analyse, où le jeu a obtenu une note de 8,6 sur 10. Vous pouvez lire cela sur ce lien.

Quand pourrez-vous récupérer Shadow of the Tomb Raider et les autres jeux gratuits ?

Le 1er septembre à 17h00 (CEST), vous pourrez les échanger dans votre compte Epic Games Store. Connaître l’heure en fonction de votre créneau ci-dessous.

France () : à 17h00

France (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

