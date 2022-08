Un écran OLED flexible de 45 pouces ? Corsair présente le dernier engouement pour votre ordinateur

Corsair a profité des projecteurs de la Gamescom 2022 pour présenter son dernier modèle de moniteurs. Le Xeneon Flex 45WQHD240 OLED est issu d’une étroite collaboration avec LG Display pour « offrir une qualité d’image magnifique, d’excellents niveaux de noir et temps de réponse, et avec la possibilité d’ajuster manuellement la courbure de sa dalle ». Être flexible vous permet de choisir la manière dont vous voulez l’avoir, soit complètement plat ou incurvé, tout en conservant son rapport d’aspect 21: 9 à une taille de 45 pouces.

Corsair jette toute la viande sur le gril

Le moniteur offre tous les éléments que vous pouvez attendre d’un moniteur de jeu dédié. Son panneau OLED offre une luminosité maximale allant jusqu’à 1000 nits tout en maintenant la protection contre la faible lumière bleue de LG, qui réduit la fatigue de masquage lors d’une utilisation intensive. En revanche, son temps de réponse n’est que de 0,03 ms tandis que son taux de rafraîchissement atteint 240 Hz. Des technologies telles que NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium sont présentes.

L’entreprise veut montrer son engagement dans la protection des écrans contre les risques de brûlure. Ils soulignent qu’il dispose d’un « système sophistiqué de prévention des brûlures qui fonctionne lorsqu’il est allumé et éteint ». Et en cas de décès, vous bénéficiez d’une garantie de trois ans « Zero Burn and Zero Dead Pixel ».

« Nous nous sommes lancés le défi de créer un écran révolutionnaire qui offrirait une expérience incroyable et personnalisable, et je pense que nous avons plus que réussi », a déclaré Dennis Jackson, directeur exécutif de la gestion et du marketing de l’entreprise, dans un communiqué de presse. produits systèmes chez Corsair. « Avec l’aide de LG Display, le Xeneon OLED Flex inaugure une nouvelle classe de moniteur de jeu, avec les performances et la flexibilité littérale pour dépasser les besoins des joueurs les plus exigeants. »

Pour le moment, ni son prix ni sa disponibilité n’ont été divulgués, même s’ils nous appellent à rester vigilants « plus tard » dans l’année.

Source : communiqué de presse (Corsair)