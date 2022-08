eFootball 2023 fête son arrivée avec le premier contenu de la saison

eFootball 2023 est déjà là. La nouvelle saison du football virtuel de Konami a déjà commencé sur la base du jeu gratuit de l’année dernière. Le lancement comprend divers contenus inédits qui façonneront ce qui est à venir dans les mois à venir, notamment en termes de licences et de possibilités. On vous dit tout ci-dessous.

Qu’apporte la première saison d’eFootball 2023 ?

Après avoir téléchargé la mise à jour, vous verrez des nouvelles sur l’équipement inclus. Comme nous l’avons dit il y a quelques semaines, l’AC Milan, l’Inter Milan et le Club América sont les trois équipes exceptionnelles qui feront leurs débuts en détail dans le jeu vidéo. Dans le cas des Mexicains, la licence s’étend à l’ensemble de la Liga BBVA MX, c’est-à-dire que les 18 équipes et les images de la compétition seront montrées telles qu’elles sont dans la vraie vie.

Tous les clubs partenaires avec eFootball 2023 pourront être sélectionnés dans le mode test match Real Team. Au total, 26 clubs peuvent être sélectionnés pour jouer, pour le moment, contre le CPU. Espérons que des matchs contre d’autres joueurs arriveront dans le reste de l’année. De plus, les modèles seront mis à jour en fonction des mouvements de marché effectués ces dernières semaines ; une autre mise à jour des données est prévue pour septembre. Dans le jouable, il n’y a aucun changement.

Lors de la première connexion, vous serez invité à choisir une nouvelle équipe de base pour le mode Dream Team. Ne vous inquiétez pas : votre équipe, vos revenus et vos managers eFootball 2022 sont transférés sur eFootball 2023. En fait, la nouveauté cette saison est la possibilité de choisir une équipe nationale. et, de France est incluse avec les vêtements officiels. D’autre part, vous verrez également deux nouveaux types de cartes : Epic et Featured. Le premier pointe les performances extraordinaires d’un joueur à la retraite dans une saison précise, tandis que le second améliore le plafond de progression qu’un joueur actif peut atteindre par rapport aux autres versions spéciales.

Source : communiqué de presse (Konami)