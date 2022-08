La flamme de Dark Souls 3 se rallume : vous pouvez à nouveau jouer en ligne sur PC

On dirait que c’était hier, mais plus de 8 mois se sont écoulés depuis que From Software et Bandai Namco ont été contraints d’arrêter temporairement les serveurs de la saga Dark Souls sur PC. Le motif? Une faille de sécurité dangereuse qui a compromis les données et les fichiers des joueurs en raison d’une faille de sécurité, ce qui a permis aux pirates d’accéder à leurs ordinateurs.

Aujourd’hui, jeudi 25 août, les deux sociétés ont confirmé que les problèmes affectant Dark Souls 3 ont été résolus. En d’autres termes : les serveurs ont été réactivés et à partir de ce moment, vous pouvez à nouveau profiter pleinement du jeu avec toutes ses fonctionnalités, y compris le PvP (joueur contre joueur) et le PvE (mode coopératif). Que les invasions commencent !

La suite de la saga devra attendre

Via Twitter, le compte officiel de Dark Souls a tenu à remercier la communauté pour sa patience, ainsi que la clarification que les serveurs Dark Souls et Dark Souls 2: Scholar of the First Sin sont toujours en panne. Ils feront rapport dès que tous les problèmes seront corrigés. Nous vous rappelons que rien de tout cela n’affecte les versions consoles ; Vous pouvez jouer en multijoueur en toute transparence sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que Dark Souls Remastered sur Nintendo Switch.

From Software ajoute et continue : son succès ne connaît pas de limites

Des fleuves d’encre ont été écrits sur la saga Dark Souls, son influence sur l’industrie et l’héritage de son principal responsable, Hidetaka Miyazaki. Et tout indique que cela continuera à se produire. Elden Rign, son dernier grand travail, est vendu à près de 17 millions d’exemplaires en seulement 6 mois, et le créateur japonais recevra l’un des prix les plus prestigieux au Japon qui a déjà été décerné à des légendes telles que Shigueru Miyamoto et Hironobu Sakaguchi, entre autres. . Quelle est la prochaine étape pour From Software ?

Source | Âmes sombres