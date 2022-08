Il s’agit de la souris de jeu la plus avancée et la plus complète de Razer, la nouvelle Basilisk V3 Pro

Razer, la société spécialisée dans les accessoires et le matériel de jeu, a présenté sa souris la plus avancée et la plus complète avec la Basilisk V3 Pro, une souris qui offre, entre autres fonctionnalités, la molette inclinable Razer HyperScroll, 13 zones avec un éclairage inférieur, une optique tierce génération de commutateurs, un cycle de vie de 90 millions de clics, un capteur optique Focus Pro 30K et plus encore. Ainsi, le nouveau Basilisk V3 Pro comprend plus de technologies de pointe que jamais.

Caractéristiques du nouveau Razer Basilisk V3 Pro

Ainsi, la nouvelle Razer Basilisk V3 Pro est la souris de jeu sans fil la plus avancée grâce à ses excellentes performances et à son expérience de personnalisation grâce à une molette Razer HyperScroll inclinable, des commutateurs de souris optique Razer 3e génération, 10+1 boutons programmables, un capteur optique Razer Focus Pro 30K , chargement sans fil via le nouveau Razer Mouse Dock Pro et son Wireless Charging Puck (vendu séparément), et plus encore.

« La Basilisk V3 Pro est notre souris de jeu la plus riche en fonctionnalités à ce jour, avec tout ce dont vous avez besoin pour surpasser la concurrence », a déclaré Chris Mitchell, directeur de la division PC Gaming chez Razer. « Essentiellement, le Basilisk V3 Pro offre aux joueurs toutes les fonctionnalités qu’ils pourraient souhaiter ainsi que plus d’options de personnalisation que jamais auparavant. » Avec une précision de pleine résolution de 99,8 %, le capteur optique Focus Pro 30K offre une solution de capteur puissante dotée de fonctionnalités intelligentes telles que Smart Tracking, Motion Sync et Asymmetrical Pickup pour des performances maximales au plus haut niveau dans les jeux. .

De plus, il dispose d’une connectivité Bluetooth et d’une connexion de type C, ce qui permet une plus grande polyvalence lors du basculement entre les appareils. Le Basilisk V3 Pro est également compatible avec le dongle sans fil HyperPolling 4Hz récemment introduit par Razer, permettant aux joueurs d’obtenir un contrôle absolu avec un véritable taux d’interrogation sans fil de 4 000 Hz. Le nouveau Razer Basilisk V3 Pro est maintenant disponible dans le store Razer et les stores spécialisés pour 179,99 euros .

Source | Razer