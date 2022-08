Préparez-vous pour la nouvelle saison sportive avec PlayStation Plus

PlayStation se prépare pour une nouvelle saison sportive. Le ballon commence à rouler, les moteurs rugissent bruyamment et les premiers paniers sont déjà en train d’être confectionnés. Lorsque le mois d’août se termine, cela indique que la compétition d’élite revient, et dans ce cas, PlayStation Plus a beaucoup à vous offrir. Le service d’abonnement pour PS4 et PS5 a élargi ses horizons avec trois types d’abonnements et de nombreux jeux à apprécier. Si vous souhaitez créer votre propre pré-saison, prenez note car le sport se vit et se joue sur votre PlayStation.

Les rois du sport, mieux avec PlayStation Plus

Madden 23 est déjà en vente, NBA 2K23 approche à grands pas et il le fait avec des nouvelles importantes dans tous ses modes et le prochain à arriver sera FIFA 23. Trois jeux de haut niveau qui sont beaucoup plus appréciés avec PlayStation Plus , qui nous permet de profiter de ses fonctions en ligne : FUT, My Team, jouer avec des amis et affronter le monde entier est possible grâce au service d’abonnement qui nous permet de profiter des modes en ligne des jeux et de profiter au maximum de toutes ses fonctionnalités . Si le vôtre est le moteur, F1 22 (maintenant en vente) est également pleinement exploité avec Plus, n’oubliez pas.

NBA, le meilleur basket du monde

Mais en attendant l’arrivée des nouveaux jeux, sur PlayStation Plus, nous avons NBA 2K22, le roi de la simulation qui a déjà fait le saut vers la nouvelle génération avec des graphismes de pointe et divers changements de gameplay. Idéal pour réchauffer la piste jusqu’à la nouvelle livraison. Et si ce que vous recherchez est un basket de rue de style arcade, NBA 2K Playgrounds 2 est également disponible, où spectaculaire et dunks impossibles sont à l’ordre du jour.

Roue brûlante avec le meilleur moteur

Les jeux de conduite sont une religion sur PlayStation, et plusieurs des grands titres de ces derniers temps ne manquent pas. Vous souhaitez participer au championnat du monde des rallyes ? Bienvenue dans le Championnat du Monde des Rallyes FIA WRC 10. Si ce que vous préférez est l’asphalte de Nascar, avec NASCAR Heat 5, vous avez cet espace bien couvert. Mais il y a encore plus : les courses de motos les plus folles vous attendent en MX vs ATV All Out et en MXGP 2021. Et pour les curieux il y a le championnat d’Europe de camions avec le FIA ​​European Truck Racing Championship.

D’un autre côté, si vous recherchez la compétition et la simulation les plus élevées, Assetto Corsa Competizione a non seulement été récemment mis à jour, mais c’est aussi un jeu exigeant pour ceux qui recherchent quelque chose de plus dans la conduite sur console.

Tennis, golf et autres jeux testés

PlayStation Plus propose un grand nombre de titres sportifs disponibles dans d’autres disciplines. Si vous voulez imiter les succès de Rafa Nadal, AO Tennis 2 fait partie du catalogue de jeux, tout comme un classique comme Everybody’s Golf, un pur plaisir.

De plus, avec la version premium de PlayStation Plus, vous pouvez essayer d’autres jeux de sport pour voir s’ils vous conviennent. C’est le cas de WWE 2K22, le retour au succès de la saga de catch avec le Mystery King comme grande revendication ; et Moto GP 22, le titre qui ravit les amateurs de compétition sur deux roues.

les classiques ne meurent jamais

Enfin, nous voulons souligner qu’avec la version premium de PlayStation Plus, vous pourrez jouer à des classiques des générations précédentes de PlayStation qui valent la peine d’être connus. Le premier, à la fois MotorStorm Apocalypse et Motorstorm RC Complete Edition, deux jeux de course en plein air bestiaux. Bien qu’il soit de nature futuriste, si nous parlons de PlayStation, nous ne pouvons ignorer la présence de Wipeout Omega Collection, qui rend hommage à une saga qui fait partie de l’histoire depuis la première PSX.

Tout cela et bien d’autres vous attendent dans votre abonnement PlayStation Plus. Mettez-vous en forme pour la nouvelle saison.