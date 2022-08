Nouveau report des premières à DC : Shazam 2 et Aquaman 2 reportent leurs dates pour 2023

Des nouvelles décourageantes continuent de venir de Warner Bros. Discovery concernant DC. À tel point qu’un nouveau retard de deux de ses deux prochaines sorties de films a été confirmé, provoquant un sentiment de méfiance et d’incrédulité parmi les fans de DCEU. Cependant, comme le rapporte le média Deadline, Shazam : Fury of the Gods et Aquaman and the Lost Kingdom ont de nouveau déplacé leurs dates de sortie, Shazam 2 prenant la place d’Aquaman 2 en mars 2023 et Aquaman 2 passant en décembre 2023.

Incertitude sur l’avenir de DC au cinéma

Les dates définitives (pour le moment) des deux films sont les suivantes : Shazam : Fury of the Gods pour le 17 mars 2023 et Aquaman and the Lost Kingdom pour le 25 décembre 2023. Rappelons que les deux films ont subi une série de mouvements les plus surprenants. Et c’est que Shazam 2 devrait arriver initialement en avril 2022, se déplaçant en novembre 2022 et finalement collecté en juin 2023. Bien que dans un geste inattendu, Warner a décidé d’avancer le film en décembre 2022, bien qu’il semble qu’il arrivera enfin en salles. en mars 2023.

Pour sa part, Aquaman 2 a suivi un schéma similaire, mais pas aussi bizarre. Ainsi, initialement, le nouveau film de Jason Momoa devait sortir en salles le 16 décembre 2022, bien que pour éviter un affrontement direct avec Avatar : Le sens de l’eau, il a été déplacé en mars 2023, pour finir par sortir un an plus tard que la date d’origine. Et tandis que Shazam 2 sera prêt dans quelques semaines seulement, Aquaman 2 aurait besoin de plus de temps pour sa phase de post-production en raison de l’utilisation intensive d’effets visuels.

Maintenant, les fans se demandent comment sera le calendrier de sortie et s’il y aura plus de changements, car au milieu des deux se trouve The Flash, un film qui vise à révolutionner le DCEU. La prochaine première de DC sera Black Adam le 21 octobre 2022.

