Dragon Ball Super entre en pause pour une durée indéterminée : tous fronts ouverts pour son retour

Dragon Ball Super entre dans une pause indéfinie après la résolution de la saga Granola. Cela indique que Toyotaro, qui est chargé de dessiner les chapitres mensuels de la série et de capturer l’histoire et les idées générales de Toriyama, s’arrête pour la première fois en sept ans depuis que la série a vu le jour. On ne sait pas quand il reviendra, car aucune date n’a été donnée, mais on sait que la raison est de pouvoir préparer sereinement les prochaines aventures de Goku et compagnie.

Un repos bien mérité pour Toyotaro, qui après quelques débuts hésitants a réussi à donner un dessin et un rythme aux vignettes dans de nombreux moments exaltés, notamment lors de la saga Moro et nous faisant voir un futur Trunks beaucoup plus semblable à celui de le manga qu’on a rencontré dans Z que ce qu’on a vu dans l’anime par exemple. Mais ce n’est pas une rupture totale car il va proposer les étapes suivantes. Qu’avons-nous en attente dans Dragon Ball Super et où peuvent aller les tirs ? Nous l’examinons ci-dessous.

Le plus immédiat : le nouveau Black Freezer

Le plus évident de tout ce qui reste à savoir dans le futur est ce qui arrive à Black Freezer, la transformation la plus puissante de l’empereur qui lui a permis de vaincre Goku et Vegeta pour la première fois depuis qu’ils ont pu se transformer en Super Saiyan. C’est une puissance incommensurable après 10 ans d’entraînement dans une chambre hyperbolique, mais comme il l’explique à la fin du chapitre 87, il a d’autres cibles qu’en ce moment les saiyans. Qu’allez-vous chercher ? Qui ou quoi veux-tu affronter ? Nous verrons ce qui se passe maintenant que Freezer est un digne rival.

Broly est vivant et a beaucoup à dire

Un autre des dossiers ouverts dans Dragon Ball Super est Broly. Le légendaire Saiyan a bien terminé Goku et est retourné sur la planète où il avait été banni il y a longtemps. Le retour de Broly est aussi évident que dans le film Dragon Ball Super : Super Hero, il s’entraîne sur la planète de Beerus avec Goku et Vegeta. Alors son rôle de troisième saiyan dans la discorde, le contrôle de son pouvoir et des autres est une voie qu’il va falloir explorer.

Uub est déjà une réalité dans Super (et était la clé de la saga Moro)

Une autre figure importante est celle d’Uub, la réincarnation de Buu que Goku a demandée à la fin de Dragon Ball Z. On sait que le personnage est déjà une réalité car lors de la saga Moro, il a donné son énergie pour aider les Saiyans à vaincre le méchant méchant. . . Ni Goku ni Vegeta ne savent d’où vient tout ce pouvoir, mais il est clair qu’Uub va lever la tête le plus tôt possible. Est-il le guerrier le plus fort de l’univers qui, selon Whis, était peut-être déjà né à la fin du chapitre 87 ? C’est peut-être bien.

Tout ce que comporte le film Dragon Ball Super : Super Hero, approche-t-on de la fin de Z ?

Le nouveau film qui s’ouvre le 2 septembre en France aura également un impact évident sur l’avenir de Dragon Ball Super. Sans rentrer dans les spoilers, on sait que Gohan et Piccolo atteindront de nouveaux sommets pour surmonter de nouveaux défis, que Pan s’entraîne déjà et que Goten et Trunks sont déjà ados comme dans la fin de Dragon Ball Z. Vont-ils tous avoir un rôle plus pertinent ? en super ? C’est l’une des demandes et le fait d’avoir un film où Goku n’est pas le protagoniste semble être une indication.

Et si Beerus voit que les Z Fighters sont trop puissants ?

L’une des figures les plus curieuses de tout le réseau Super est Beerus, le dieu de la destruction. Pour le moment ses interventions sont chirurgicales et il semble toujours être à un stade supérieur, mais les techniques de l’ultra-instinct et du méga-instinct prennent forme et puissance. Bills peut-il accepter qu’il y ait des êtres dans son univers qui se rapprochent ou le dépassent en puissance ? Cela peut conduire à une nouvelle voie inattendue.

Au-delà de la fin que Toriyama a conçue pour Dragon Ball Z

Pour le moment, Dragon Ball Super se situe dans cet intervalle de temps entre la mort de Kid Buu et la fin de la série, ce qui indique des années de paix (c’était dit dans Dragon Ball Z, mais on voit déjà que ce n’est pas le cas) . Mais vu le rythme de publication, ce qui précède et qu’il continue d’être une énorme Source de revenus pour Toei -la licence qui lui rapporte le plus- il est clair qu’il viendra un moment où la fin de Goku avec Uub sera surmontée et passera sur. Le verra-t-on bientôt ? Nous ne le pensons pas, mais c’est quelque chose qui reviendra, presque certainement.

Tout cela peut être, comme il se peut aussi qu’ils nous surprennent avec des choses qui n’ont rien à voir avec ces moments et ces personnages. L’inattendu a toujours été la marque de fabrique de Dragon Ball. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment qu’il revienne.