Une légende débarque gratuitement dans Gran Turismo 7 : Drive Prost et la McLaren-Honda MP4 de Senna

Gran Turismo 7 dévoile toutes les nouveautés de la mise à jour 1.20, disponible dès maintenant sur PS5 et PS4. Parmi les contenus gratuits inédits, se distingue la McLaren MP4/4 de 1988, la voiture pilotée par Alain Prost et Ayrton Senna et où le Brésilien a réussi à remporter le championnat de Formule 1 cette saison-là.

Changements majeurs dans le patch 1.20 de Gran Turismo 7

En plus de la Formule 1 McLaren, trois autres voitures font leurs débuts dans le garage Gran Turismo 7. Les élus de cette vague sont la Pontiac GTO 9The Judge’ 1969, la Porsche Cayman GT4 2016 et la De Tomaso Mangusta. La dernière en date, une sportive italienne de celles qui ne restent pas, a été repensée par la firme Christian Dior pour apposer son empreinte sur le sport automobile numérique. A tel point que lorsque vous l’embarquerez, votre combinaison et votre casque de pilote seront modifiés en même temps que la carrosserie.

GT Café étoffera également ses menus avec deux nouvelles cartes. La collection Abarth passera en revue la marque italienne lorsque vous atteindrez le niveau de collectionneur 27. Le second, disponible au niveau 38, se concentrera sur une GR Racing Car Collection. 2. L’émotion est servie.

La mise à jour a un arôme espagnol dans l’un des itinéraires les plus emblématiques de notre pays. Gran Turismo 7 étend les variantes du Circuit de Barcelona-Catalunya avec 3 versions différentes : Disposition Grand Prix sans chicanes, Disposition nationale et Disposition Rallycross. Le dernier est le plus surprenant, et c’est que le troisième secteur du circuit est pris comme base pour le prolonger avec une section non goudronnée. Le résultat est idéal pour les voitures à quatre roues motrices prêtes à mordre la poussière.

N’oubliez pas que Gran Turismo 7 est en vente exclusivement pour les systèmes PS5 et PS4.

Source : Gran Turismo