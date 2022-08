Nouveaux buffs et nerfs dans MultiVersus : Iron Giant, Finn, Arya, Harley Quinn…

Le jeu de combat le plus réussi de ces dernières années continue d’affiner l’expérience grâce à des changements et des équilibres constants. Et l’un des plus importants, celui qui modifie la puissance de chaque personnage, fait partie du nouveau patch déjà disponible dans toutes les versions du titre. Jusqu’à 4 combattants dans la nouvelle liste de buffs (augmentation de puissance) et de nerfs (réduction de puissance). Nous passons en revue tous les changements et nouveautés.

Les personnages qui ont été améliorés

Finn, Harley Quinn et Arya

Ce sont tous des personnages de type Assassin et, par conséquent, ils ont Crystal Cannon, une capacité passive qui les rend plus fragiles que les autres et ils subissent 14% de dégâts supplémentaires lorsqu’ils sont touchés. C’est une mesure qui équilibre la grande puissance offensive dont ils disposent. Dans le but de rendre les combats plus équitables, ils recevront à partir d’aujourd’hui 5% supplémentaires, au lieu des 14% susmentionnés. De plus, les responsables du jeu ont déclaré qu’ils évaluaient la possibilité d’éliminer définitivement la capacité.

Les personnages qui ont été nerfés

Géant de fer

Ce personnage fait partie des favoris des joueurs et apparaît systématiquement comme le choix préféré d’une multitude de gagnants, ce qui est plus que suffisant pour que Player First Games ait enquêté sur les raisons. Nous ne connaissons pas ses conclusions, mais le Géant de Fer a réduit sa puissance, car combattre en combinaison avec Telma était trop puissant. Les dégâts du coup qui met fin à sa rotation ont été réduits et le temps de recharge de ses attaques spéciales au sol a été augmenté de 23 à 25 secondes de temps de recharge.

De plus, un problème affectant Superman a également été corrigé, lui permettant de frapper des ennemis même sans les toucher dans certaines circonstances.

MultiVersus est disponible gratuitement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Un crossover qui réunit les personnages de Warner Bros sur le champ de bataille dans le plus pur style Super Smash Bros., qui compte déjà plus de 20 millions de joueurs et est un véritable phénomène de masse. Le jeu a commencé sa saison 1 il y a quelques jours à peine : dans ce lien, vous avez toutes les informations.

