Tower of Fantasy célèbre son succès avec Vera, une nouvelle extension gratuite ; toutes les nouvelles

Comme prévu, Tower of Fantasy s’est avéré être un phénomène de masse. Ce n’est pas nous qui le disons, mais les plus de 10 millions de joueurs qui l’ont installé dans les quelques jours qui se sont écoulés depuis son lancement, et que jusqu’à présent, il n’est disponible que sur PC et appareils Android et iOS. Et pour fêter son succès, quelque chose qui ne manque jamais : une extension entièrement gratuite.

Hotta Studio y Level Infinite han revelado Vera, una expansión ambientada en un lugar homónimo de estética ciberpunk, en la que podremos explorar ciudades y diversos entornos y disfrutar de nuevos vehículos, personajes y armas, junto a enemigos inéditos y nuevas misiones, asaltos, desafíos beaucoup plus. La grande majorité des habitants de Vera vivent dans la ville futuriste de Mirroria, située dans le désert de Gobby.

Les clés du nouveau jeu de la mode

Le jeu est un MMORPG à monde ouvert qui héberge des jeux pouvant accueillir jusqu’à 150 joueurs, se déroulant dans un monde où l’humanité a dû quitter sa planète d’origine et est sur le point de s’effondrer. D’une manière similaire à celle de Genshin Impact, ici, nous devons également opter pour un personnage par défaut, bien que plus tard nous puissions construire la construction à notre goût. (si vous ne savez pas par où commencer, voici les 4 meilleurs personnages du moment).

Exploration, chasse au trésor, combats contre des ennemis et des boss en tous genres… Les ingrédients habituels du genre sont réunis dans un ensemble qui a attiré l’attention de nombreux utilisateurs grâce à son esthétique anime incomparable. Tower of Fantasy est disponible sur les appareils Android, iOs et Windows (PC). Vous pouvez le télécharger et l’installer via son site officiel, bien qu’il soit également bientôt disponible sur Steam et Epic Games Store. Dans ce lien, vous avez tous les détails.

Source | Best Vision PR (communiqué de presse)