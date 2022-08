Bungie s’engage pour l’avenir de Destiny 2 : tout le contenu sera repris de Lightfall

Le passé Destiny 2 Showcase a permis à la communauté de connaître les intentions des responsables de l’avenir du jeu. Bungie décide de changer sa politique jusqu’à présent et cessera l’expiration des futures extensions après Lightfall.

Destiny 2 conservera tout le contenu futur pour toujours

« Nous avons également travaillé en coulisses sur le moteur graphique de Destiny, préparant notre technologie et notre gameplay pour qu’ils durent de très nombreuses années. Parce que Destiny 2 ne va nulle part, et ses extensions non plus », a expliqué Justin Truman, directeur général de Bungie. « Nous voulons que cette histoire, depuis notre première communication avec Darkness on the Moon, soit complètement jouable du début à la fin. Par conséquent, nous sommes heureux d’annoncer qu’aucune autre extension n’expirera.

Truman souligne que l’équipe cherche à « développer l’univers Destiny » et que pour ce faire, elle continuera à faire tout ce qu’elle peut dans la limite de ses capacités technologiques. Le cadre auquel il fait allusion commence à partir de l’extension Shadowkeep et s’étend jusqu’au dernier confirmé, Lightfall. Autrement dit, les cadres de contenu déjà publiés comme Shadowkeep, Beyond Light et The Witch Queen resteront dans Destiny 2 pour toujours, chaque fois que vous déciderez de vous joindre.

Bien qu’il ait de petits caractères. Le contenu saisonnier continuera d’exister pendant l’année de support à laquelle il appartient. Une fois la prochaine extension arrivée, les saisons iront dans le Destiny Content Vault, où elles attendront pour entrer dans une future rotation. Ils n’ont pas non plus indiqué ce qu’il adviendra des aventures précédentes de la trajectoire de Destiny 2, comme l’extension Forsaken, la chute de Cayde-6 qui est actuellement hors jeu.

Rappelons que Destiny 2 : Lightfall devrait être lancé le 28 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous pouvez voir sa première bande-annonce.

Source: Conférence Destiny 2