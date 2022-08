Ventes Nintendo Switch : BioShock, Borderlands et Toki à partir de seulement 1 euro

Jouer pour peu d’argent est quelque chose que nous aimons tous, n’est-ce pas ? Avec l’essor du marché numérique, il est possible de trouver des remises et des rabais quotidiens sur presque tous les types de produits. Et les jeux vidéo sont nos préférés. Une semaine de plus, si vous êtes un utilisateur de Nintendo Switch, vous avez la possibilité d’étoffer votre bibliothèque avec les meilleures grâce aux offres disponibles dans l’eShop.

La nouvelle vague de soldes est l’une des plus intéressantes de ces derniers mois ; met en avant le remake du classique TOKI pour seulement 1 euro, la possibilité de revenir sur Rapture et Columbia dans BioShock The Collection (le pack comprend BioShock, dont nous venons de fêter les 15 ans, le deuxième volet, BioShock Infinite et tous les DLC de la saga) pour moins de 10 euros et une réduction de 90% sur des titres tels que Syberia 3 et State of Mind, entre autres. Nous vous proposons ici plusieurs jeux, pour tous les goûts et au meilleur prix.

BioShock, Borderlands et Cuphead à prix cassés

BioShock The Collection pour 9,99 euros (80% de réduction)

Cuphead à 13,99 euros (30% de remise)

Borderlands: The Handsome Collection pour 9,99 euros (75% de réduction)

Darkest Dungeon pour 7,47 euros (66% de réduction)

Toki pour 1,04 euros (93% de réduction)

La Maison des Morts Remake à 19,99 euros (20% de réduction)

Syberia 3 pour 4,99 euros (90% de réduction)

Football Manager 2022 Touch pour 15,99 euros (60% de réduction)

State of Mind pour 1,99 euros (90% de réduction)

JUMANJI: The Curse Returns pour 8,99 euros (50% de réduction)

Portail des constructeurs de ponts pour 3,99 euros (75% de réduction)

Moto Racer 4 pour 1,99 euros (90% de réduction)

Les offres ne se limitent pas uniquement à la Nintendo Switch : si vous êtes un joueur PS5 et PS4, vous pouvez actuellement trouver de nombreuses ventes sur le PlayStation Store, disponibles jusqu’au 1er septembre prochain. Dans ce lien, nous vous proposons différents jeux avec de grandes remises.

Source | Offres dans le Nintendo eShop