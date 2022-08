PlayStation reçoit un procès contre un millionnaire pour « gonflement des prix » pour les consommateurs

5 000 millions de livres sterling (près de 6 000 millions d’euros avec la valeur actuelle des deux monnaies). C’est le chiffre vertigineux du recours collectif contre Sony. Selon celle-ci, partagée par le média Sky News, les utilisateurs auraient payé plus cher leurs achats au cours des 6 dernières années. Concrètement, entre 67 livres (79,62 euros) et 562 (667,87 euros) de surcoût par personne.

Alex Neill, défenseur des droits des consommateurs au Kingdom-Uni, est chargé d’intenter une action en justice pour une prétendue « violation du droit de la concurrence » et « escroquerie » en facturant une commission de 30 % sur chaque produit, qu’il s’agisse d’une vidéo physique ou numérique. Jeu. Selon Neill, tout acheteur résidant au Kingdom-Uni est en droit de réclamer une indemnisation, tant que les transactions sont postérieures au mois du 19 août 2016. « Sony a abusé de sa position et fraudé ses clients », précise son accusation.

Sony continue de dessiner sa roadmap

Au moment d’écrire ces lignes, Sony n’a pas commenté la question. Pour sa part, la division PlayStation continue d’être plongée dans ses plans pour l’avenir : hier, elle a rendu publique la date de sortie (début 2023) de PS VR2, la nouvelle version de son appareil de réalité virtuelle pour PS5, et déjà dans le nuit, lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022, il a présenté le DualSense Edge, un nouveau modèle personnalisable hautes performances de la manette de la console. Dans ce lien, vous avez tous les détails.

En marge, si l’on se concentre sur les jeux exclusifs qui arriveront prochainement, deux noms propres sont notés sur le calendrier de millions de joueurs : The Last of Us : Part 1, le remake du titre Naughty Dog et God of War : Ragnarok, la nouvelle aventure d’Atreus et Kratos à travers les 9 royaumes de la mythologie nordique. Ils arriveront respectivement le 2 septembre et le 9 novembre.

