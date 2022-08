The Expanse: A Telltale Series, c’est le jeu vidéo de la meilleure saga de science-fiction de la dernière décennie

The Expanse réussira-t-il un triplé ? Y aura-t-il un Triplet ? Les romans Expansion de James SA Corey sont magnifiques et on ne peut s’empêcher de recommander la série Amazon Studios du même nom, qui s’est terminée précisément au début de l’année. Mais… un autre médium dominera-t-il l’univers The Expanse et prouvera-t-il qu’il est comme le roi Midas et transforme tout ce qu’il touche en or ? Bien sûr, son adaptation en jeu vidéo ne s’annonce pas mal. Il a été présenté lors de la Gamescom Opening Night Live 2022 et viendra du talent de Telltale Games. Il s’agit de la nouvelle série The Expanse: A Telltale Series, qui arrivera à l’été 2023.

La célèbre saga de science-fiction laissera derrière elle les romans et la télévision pour faire le saut vers le jeu vidéo avec un projet qui porte toutes les caractéristiques de Telltale. Ce sera une expérience éminemment narrative, au parfum d’aventure graphique, dans laquelle il y aura beaucoup de dialogue et de prise de décision à la recherche d’un seul objectif : survivre aux dangers de l’espace. Son cadre est on ne peut plus beau et semble ravir les amateurs de science-fiction. Attention à sa première bande-annonce :

L’histoire du jeu sera canon

Comme vous l’avez peut-être remarqué, The Expanse: A Telltale Series mettra en vedette Captain Camina Drummer, un visage récurrent depuis la deuxième saison de la série qui continue de gagner en importance dans la dernière partie de celle-ci. Ses créateurs ont choisi Drummer car personne n’avait complètement développé son histoire (dans les romans de James Corey, il n’existe même pas en tant que tel), ce qui a permis au développeur de « raconter quelque chose qui peut devenir canon ». Ainsi, on découvre les origines de la capitaine et comment elle a fini par devenir la personne que l’on connaît. « Nous avons eu beaucoup de place pour développer une histoire intéressante autour d’elle. Avec des clairs-obscurs et des motivations. C’est une ceinture unique. »

Le retour de Telltale Games, plus proche chaque jour

Après avoir fait faillite et abandonné la plupart de ses licences en 2018, Telltale renaît de ses cendres un an plus tard et l’a fait avec des changements importants dans sa philosophie de travail et le risque qu’ils prennent avec leurs projets. Nous l’avons expliqué dans deux articles : Les raisons d’un naufrage, à l’occasion de sa fermeture, et La résurrection de Telltale, dans lequel nous racontions ce qu’allaient devenir ses ouvriers et chacune de ses marques.

Depuis, et après avoir clôturé rapidement et lancé la série The Walking Dead, le développeur a travaillé pour se racheter et proposer un retour à la hauteur. On pensait que ça allait être avec la deuxième saison de The Wolf Among Us, l’une des rares marques qu’il retient (Fables), mais il semble que son retour dans l’arène aura lieu avec The Expanse. En tout cas, et en tant que fans d’aventures graphiques, nous sommes contents.