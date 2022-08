Le créateur de Resident Evil a prévu de créer de nouveaux jeux et un grand défi en tête : changer la culture du développement

Si on parle d’horreur dans les jeux vidéo, Resident Evil vient automatiquement à l’esprit. Et si l’on parle de la saga Capcom, force est de rappeler le personnage qui se cache derrière : Shinji Mikami, le talentueux créatif qui nous a emmenés au Spencer Mansion en 1996. Le Japonais est éloigné de la franchise depuis des années, mais il a déjà des idées à la fois pour concevoir de nouveaux jeux et pour essayer de changer et d’améliorer le développement de jeux vidéo.

Lors d’une conversation avec Jun Takeuchi sur la chaîne officielle Resident Evil, Mikami a expliqué qu’il était prêt à travailler sur un nouveau projet à la tête de Tango Gameworks, mais au-delà de cela, il a un objectif clair à remplir : donner l’exemple et obtenir du développement. est durable, bien qu’il soit conscient du défi que cela implique.

Shinji Mikami est également le réalisateur de The Evil Within, l’aventure d’horreur mettant en vedette le détective Sebastián Castellanos.

« Je n’ai toujours pas fait le jeu que je veux correctement »

Les objectifs de développement durable sont un ensemble d’objectifs mondiaux conçus « pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous » proposés par les Nations Unies (ONU). Et c’est exactement ce que Shinji Mikami veut aborder dans son prochain projet : un développement qui s’adapte à ces politiques de développement. « C’est quelque chose que je n’ai pas encore pu faire », explique-t-il.

Bien qu’il ne partage aucun détail sur son prochain titre, l’objectif principal est très clair : « Je veux faire des jeux de manière durable, un projet pour la jeune génération de développeurs. Je veux créer cette culture, même si la changer est difficile. Si je réussis, à ma retraite j’aurai atteint un objectif avec Tango Gameworks », assure-t-il.

Le retour d’une de ses grandes oeuvres : Resident Evil 4

Le jeu qui est venu exclusivement sur Nintendo GameCube – au fil des ans, il est sorti sur pratiquement toutes les plateformes – et a surpris tout le monde avec des graphismes spectaculaires est le dernier opus de la saga dirigée par Mikami. Comme vous le savez bien, Resident Evil 4 Remake arrive sur PC, PS5 et Xbox Series X | S le 24 mars, une version réinventée du classique de 2005. Avec un système de caméra et une apparence visuelle similaire à celle de Resident Evil 2 Remake et un ton plus sombre, nous aurons l’occasion de nous lancer à nouveau dans la mission de sauver Ashley Graham des griffes de cette secte cachée dans une ville cachée de de France profonde.

Source | ShinjiMikami; via VGC