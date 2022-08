Masahiro Sakurai (Super Smas Bros.) devient youtubeur : que peut-on attendre de sa chaîne ?

Nous pensons qu’il est difficile pour quelqu’un au milieu de 2022 de ne pas connaître une légende de l’industrie comme Masahiro Sakurai, mais juste au cas où, il suffit de dire qu’il est le créateur de franchises telles que Kirby, Kid Icarus et Super Smash Bros., entre autres. . Plus de 30 ans d’histoire derrière lui, un charisme à la portée de peu… et un nouveau projet sur la table : une chaîne YouTube déjà disponible dès ce moment.

Via son compte Twitter officiel, le créatif japonais a annoncé Masahiro Sakurai sur Creating Games, une chaîne dans laquelle il abordera divers sujets du point de vue d’un développeur de jeux vidéo, axé à la fois sur ses collègues du secteur et sur la communauté des joueurs. Dans ce lien, vous pouvez trouver la chaîne. Aussi, nous vous rappelons que bien que le contenu soit en japonais pour des raisons évidentes, YouTube vous permet d’activer les sous-titres automatiques dans n’importe quelle langue.

Une carrière réussie

Masahiro Sakurai vient d’avoir 52 ans, et c’est vers 19 ans qu’il a été embauché par HAL Laboratoy, l’un des piliers de Nintendo. Peu de temps après, sa première grande idée sous la forme d’une sphère rose capable d’absorber ses ennemis se concrétise pour donner naissance à l’une des sagas les plus populaires de l’histoire : Kirby. Après plusieurs livraisons et quelques années plus tard, de son esprit — avec celui de feu Satoru Iwata — un encore plus ambitieux est né, celui qui proposait de réunir toutes les icônes de l’entreprise sur un champ de bataille. Le reste appartient à l’histoire.

Super Smash Bros. Ultimate est l’aboutissement de l’une des franchises les plus réussies de Nintendo. Nintendo 64, GameCube et Wii l’ont vu grandir, et Nintendo Switch abrite dans son catalogue l’opus le plus complet et raffiné conçu à ce jour. Ces dernières années, Sakurai s’est également fait remarquer pour son activité sur les réseaux sociaux, où il fait souvent ressortir son sens de l’humour caractéristique lorsqu’il se connecte avec les joueurs. Il y a quelques mois, il révélait qu’il avait quelque chose entre les mains, mais pas forcément un jeu vidéo. Dit et fait; Youtube est votre prochain arrêt.

Source | Masahiro Sakura