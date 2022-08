CoD Warzone Saison 5 : heure de début, armes, opérateurs…

Call of Duty: Warzone célébrera son dernier cadre de contenu aux côtés de Vanguard. La saison 5 débutera ce 24 février à partir de 18h00 (CEST), ce qui ébranlera les fondations de Caldera devant un volcan sur le point d’entrer en éruption. Nous vous indiquons le contenu le plus remarquable et à quelle heure il commencera en fonction du créneau horaire dans lequel vous vous trouvez.

Faits marquants de la saison 5 de CoD Warzone

La machine à voyager dans le temps de l’univers Call of Duty démarre avec la participation de certains des méchants les plus redoutés des épisodes précédents. Raúl Menéndez, Khaled Al-Asad, Rorke et Seraph arriveront en tant que personnages jouables et protagonistes principaux du mode Heroes vs. Villains. Cet événement spécial vous permettra de collecter des jetons que vous pourrez échanger contre des réductions dans la boutique en jeu, tout en profitant du nouveau paysage autour du volcan.

En revanche, vous pouvez vous attendre à ce que l’arsenal s’étoffe avec trois nouvelles armes : le fusil à énergie EX1, le Revolver Valois et la mitraillette RA. Le trio sera l’acompte pour les renforts saisonniers, qui apporteront avec eux les fusils d’assaut BP50 et Lienna 57. Apprenez à connaître le contenu en profondeur en cliquant sur ce lien.

À quelle heure commence Call of Duty: Warzone Saison 5 ?

France () : à 18h00

France (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

